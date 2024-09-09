'Не собираемся это скрывать': Сырский сделал заявление о причинах катастрофы F-16

Специальная комиссия Минобороны Украины расследует причины катастрофы истребителя F-16, которая произошла 26 августа. Результаты расследования будут известны в ближайшее время. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский в интервью CNN.
По его словам, пилоты F-16, которые принимали участие в боевых действиях, были хорошо подготовлены, ведь проходили обучение в учебных заведениях союзников. Для полетов на американских истребителях отобрали лучших пилотов, которые уже имели опыт эффективного использования самолетов.
"Конечно, они приехали высококвалифицированными, что подтвердили и наши партнеры, и получили все допуски на эксплуатацию этих самолетов", - подчеркнул Сырский.видео дня
Главком ВСУ также рассказал, что летчик Алексей Месь, который погиб, уничтожил две вражеские ракеты и атаковал бортовым оружием третью перед трагедией. Сырский подчеркнул, что в ближайшее время результаты расследования будут известны всем.
"И с одной стороны, мы не собираемся это скрывать, но с другой стороны, эффективность использования этих самолетов доказана результатами - уничтожение четырех крылатых ракет парой F-16, поэтому это непременно усилит нашу обороноспособность, прежде всего в борьбе с вражескими крылатыми ракетами", - добавил генерал.
На слухи о том, что причиной авиакатастрофы мог быть дружественный огонь, Сирский заявил, что не может "комментировать то, где еще нет результата".
Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
Катастрофа истребителя F-16 - что известно
Напомним, 26 августа истребитель F-16, который Украина получила в качестве военной помощи из США разбился на территории Украины. Во время катастрофы погиб летчик-подполковник Алексей Мусь, который отражал атаку России. Тогда причиной авиакатастрофы называли ошибку пилота.
Сразу появилось несколько версий катастрофы. В США заявили, что сомневаются, что F-16 разбился в результате "дружественного огня" ЗРК Patriot.
Как сообщал Главред, экс-заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко заявил, что могли быть разные причины, которые привели к гибели пилота и потере истребителя. Поэтому на выяснение всех обстоятельств понадобится время.
Кроме этого, после катастрофы истребителя F-16, западные союзники начали сомневаться в поспешной подготовке пилотов и введении самолетов в бой всего через несколько недель после прибытия. The Wall Street Journal сообщает, что иностранные пилоты часто нуждаются в нескольких месяцах тренировок перед выполнением сложных боевых миссий.
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