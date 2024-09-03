Одна из стран НАТО поддержала направление пилотов-ветеранов в Украину для F-16

Некоторые страны НАТО считают, что пилоты-ветераны могут помочь Украине в работе на самолетах F-16.

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Нидерланды дали согласие на использование пилотов-ветеранов в Украине / коллаж: Главред, фото: Википедия, Instagram/Yevheniia Nesterenko

Нидерланды считают, что целесообразно было бы привлечь пилотов-ветеранов для работы на украинских F-16, они могли бы помочь украинской армии на поле боя. Об этом сообщает УНИАН.

Об этом заявил премьер-минстр страны Дик Схоф во время своего визита в Запорожье. Также он напомнил недавние слова американского сенатора Линдси Грэма, который подчеркнул, что мировые пилоты-ветераны могут помочь Украине в войне против России, если сядут за штурвалы F-16.

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Он также добавил, что многие ветераны НАТО из числа пилотов уже готовы приехать в Украину. Грэм рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому поднять этот вопрос и предложить ветеранам принять участие в защите Украины и ее территорий.

Сколько F-16 получит Украина / Инфографика: Главред

"Я думаю, что это была бы интересная идея. Это действительно ускорило бы процессы вывода F-16 в операционное пространство. И об этом надо говорить со всеми членами коалиции", - добавил премьер Нидерландов Схоф.

Другие страны-члены НАТО пока не предлагали таких вариантов и не высказывались о направлении своих пилотов в Украину.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

F-16 в Украине - последние новости и события

Напомним, 26 августа истребители F-16 приняли участие в отражении массированной комбинированной атаки по Украине и получили свои первые воздушные победы.

Ранее премьер Дании Метте Фредериксен извинилась за задержку в поставках Украине самолетов F-16 и сказала, что Дания планировала передать истребители еще в начале войны, но процесс передачи затянулся из-за переговоров с союзниками.

Напомним, 29 августа стало известно, что украинский истребитель F-16, полученный от США как часть военной помощи, потерпел крушение на территории Украины во время массированной атаки России 26 августа. Пилот погиб.

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