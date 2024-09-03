Одна из стран НАТО поддержала направление пилотов-ветеранов в Украину для F-16

Нидерланды считают, что целесообразно было бы привлечь пилотов-ветеранов для работы на украинских F-16, они могли бы помочь украинской армии на поле боя. Об этом сообщает УНИАН.
Об этом заявил премьер-минстр страны Дик Схоф во время своего визита в Запорожье. Также он напомнил недавние слова американского сенатора Линдси Грэма, который подчеркнул, что мировые пилоты-ветераны могут помочь Украине в войне против России, если сядут за штурвалы F-16.
Он также добавил, что многие ветераны НАТО из числа пилотов уже готовы приехать в Украину. Грэм рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому поднять этот вопрос и предложить ветеранам принять участие в защите Украины и ее территорий.
"Я думаю, что это была бы интересная идея. Это действительно ускорило бы процессы вывода F-16 в операционное пространство. И об этом надо говорить со всеми членами коалиции", - добавил премьер Нидерландов Схоф.
Другие страны-члены НАТО пока не предлагали таких вариантов и не высказывались о направлении своих пилотов в Украину.
Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.
F-16 в Украине - последние новости и события
Напомним, 26 августа истребители F-16 приняли участие в отражении массированной комбинированной атаки по Украине и получили свои первые воздушные победы.
Ранее премьер Дании Метте Фредериксен извинилась за задержку в поставках Украине самолетов F-16 и сказала, что Дания планировала передать истребители еще в начале войны, но процесс передачи затянулся из-за переговоров с союзниками.
Напомним, 29 августа стало известно, что украинский истребитель F-16, полученный от США как часть военной помощи, потерпел крушение на территории Украины во время массированной атаки России 26 августа. Пилот погиб.
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