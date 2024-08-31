'Хотела передать в начале войны': премьер Дании извинилась за задержку с F-16

Дания была готова передать Украине истребители F-16 еще в начале войны, но этот вопрос требовал согласования с международными партнерами.

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Дания планировала передать F-16 Украине еще в начале войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот

Дания планировала передать истребители F-16 Украине еще в начале войны. Процесс передачи самолетов затянулся из-за длительных обсуждений с союзниками. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

"Прежде всего, я очень горжусь тем, что наши F-16 теперь работают в Украине. Мне жаль, что это заняло так много времени. Я была готова передать их с самого начала войны, но опять же, у нас (в НАТО - Главред) были довольно долгие дискуссии о том, хорошая ли это идея или нет, и, возможно, на этом стоит закончить дискуссии и просто сделать то, что нужно", - сказала она.

Федериксен подчеркнула, что сейчас истребители активно используются в Украине, а украинские пилоты выполняют свою работу на высоком уровне.

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"К сожалению, мы потеряли одного из них несколько дней назад. От имени датского правительства мы заявили, что мы не накладываем ограничений на F-16, они должны применяться в соответствии с международным правом", - подчеркнула премьер.

По ее словам, Дания предоставила истребители Украине без ограничений, в соответствии с международным правом. Федериксен подчеркнула, что Украина должна выиграть войну. Она уверена, что это "неизбежное развитие событий".

"Нет альтернативы выигрышу Украины в войне. Потому что если выиграет Россия, то не только Украина потерпит поражение, но и все мы", - добавила политик.

Что известно о F-16? / Инфографика: Главред

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Прибытие F-16 в Украину и катастрофа - что известно

Напомним, первые 10 истребителей F-16 из 79 возможных прибыли в Украину в последний день июля. До конца года Украина должна получить 20 самолетов.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил получение истребителей. Он также заявил, что украинские пилоты уже начали использовать их для нашего государства.

Как сообщал Главред, 29 августа стало известно о крушении украинского истребителя F-16, полученного от США в рамках военной помощи. Самолет потерпел крушение на территории Украины во время массированной атаки со стороны России 26 августа. В результате этой трагедии погиб 30-летний летчик-подполковник Алексей Мусь, один из лучших украинских пилотов.

По данным "Голоса Америки", одна из версий, которую рассматривает следствие, касается якобы случайного обстрела украинскими силами ПВО. Эту информацию подтвердил анонимный источник в Воздушных силах ВСУ.

Генерал-лейтенант Николай Олещук прокомментировал трагедию, заявив, что к расследованию привлечены американские партнеры. Он сказал, что все обстоятельства катастрофы будут тщательно изучены.

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