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США помогут найти причину катастрофы F-16 ВСУ: командующий ВС о деталях крушения

Алексей Тесля
30 августа 2024, 13:34
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26 августа Украина потеряла подготовленного пилота и самолет F-16, подчеркнул Николай Олещук.
F16, Олещук
Николай Олещук прокомментировал крушение F16 ВСУ / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук прокомментировал крушение украинского самолета F-16, который пилотировал один из лучших украинских летчиков-истребителей Алексей Месь.

Как написал он в своем Telegram, к расследованию причин катастрофы украинского истребителя присоединились партнеры Украины из США.

"Все высшее руководство сразу получило доклад о катастрофе. Получили предварительный отчет и партнеры из США, которые уже присоединились к расследованию причин", - отметил украинский генерал.

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Он убежден в том, что безусловно, будут выяснены причины авиационной катастрофы, а также опроверг предположения о том, что могут скрываться настоящие причины трагедии.

"Никто ничего не скрывал и не скрывает Уверяю, что уже проводится подробный анализ, идет расследование. Должны тщательно разобраться, что произошло, каковы обстоятельства, чья ответственность", - отметил командующий ВС.

При этом он уверен, что информация о таких инцидентах не может выдаваться мгновенно в публичное пространство и не может быть детализирована для СМИ в условиях войны.

"Да, 26 августа 2024 года, в день самого масштабного обстрела Украины, мы потеряли подготовленного пилота, потеряли F-16, но мы не потеряли человечность и веру в победу", - подчеркнул украинский военачальник.

Вместе с тем он раскритиковал позицию нардепа Марьяны Безуглой с нападками в адрес военного руководства в связи с крушением F-16 ВСУ.

"Обращаюсь к народной депутатке, давно продавшей свое имя, для достижения этих мерзких целей. Марьяна, придет время, будете извиняться перед всем войском за то, что натворили, надеюсь в суде. Вы в очередной раз не только вылили грязь на меня лично и на Воздушные Силы, вы дискредитировали производителей американского оружия – основного союзника Украины – США! Вы снова стали основным ньюзмейкером вражеской пропаганды и бьете все рекорды по российскому телевидению! Вам аплодирует вся Россия", - добавил Олещук.

Кто такой Николай Олещук

Николай Николаевич Олещук (род. 25 мая 1972, г. Луцк) — украинский военачальник, генерал-лейтенант. Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины (от 9 августа 2021). Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.

Неоднократно привлекался к выполнению боевых (служебных) задач в составе сил и средств антитеррористической операции и операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

Во время полномасштабного российского вторжения генерал-лейтенант Николай Олещук организовал эффективную противовоздушную оборону Киева, Одессы, Львова, Днепра и т.д. Благодаря решениям генерал-лейтенанта удалось вывести из-под удара самолеты бригад тактической и транспортной авиации, провести успешное применение авиации, зенитных ракетных войск и не допущено господство вражеских самолетов в воздухе.

Крушение F-16 ВСУ - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что истребитель F-16, который Украина получила в качестве военной помощи из США потерпел крушение на территории Украины. Это произошло во время массированной атаки страны-агрессора России 26 августа.

Позже стало известно о том, что пилот ВСУ Алексей Месь погиб, отражая самую масштабную воздушную атаку России на Украину в понедельник, 26 августа.

В свою очередь в Генеральном штабе подтвердили потерю истребителя F-16 во время российского ракетного удара по Украине. Уточняется, что это во время отражения ракетного удара со стороны РФ по территории Украины самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением было сбито четыре крылатых ракеты врага.

Как сообщалось ранее, в Пентагоне сделали заявление по поводу крушения F-16 ВСУ. Официальный представитель Пентагона не подтвердила информацию о том, что истребитель якобы мог быть сбит дружественным огнем украинского ЗРК Patriot.

ф-16 f-16 инфографика
/ Инфографика: Главред

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