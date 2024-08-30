Первое крушение украинского F-16: в Пентагоне сделали заявление

В Пентагоне ответили на вопрос относительно информации о потере Украиной первого истребителя F-16 в ходе отражения массированного воздушного удара РФ 26 августа.
Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга отказалась рассказывать подробности авиакатастрофы.
Вместе с тем официальный представитель Пентагона также не подтвердила информацию о том, что истребитель якобы мог быть сбит дружественным огнем украинского ЗРК Patriot.
Комментируя сведения о вероятности, что F-16 ВСУ был сбит дружеским огнем одной из украинских ракет Patriot, Сингх отметила: "Я не могу подтвердить это. Я видела сообщения, но я просто не могу подтвердить это. Пока я не имею [информации] достаточного уровня точности".
В то же время она уточнила, что Украина не просила о помощи от США по этому инциденту, а также не конкретизировала вопрос о том, сколько F-16 находится в Украине.
"Это их тема для разговора. Это также открывает много вопросов оперативной безопасности. Поэтому я просто не смогу об этом говорить. Что касается инцидента и пилота, я не смогу предоставить больше информации. Это действительно то, о чем должна говорить Украина. Как вы знаете, мы готовили пилотов здесь, в США", — пояснила представитель Пентагона.
По ее словам, эта боевая авиация является невероятно сложной, поэтому пилоты, управляющие такой техникой, отличаются особой смелостью и решительностью.
"И мы очень гордимся тем, что участвовали в подготовке некоторых из них здесь, в Соединенных Штатах, но мне больше нечего добавить относительно этого конкретного инцидента", — добавила Сингх.
Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.
Крушение F-16 ВСУ - последние новости по теме
Ранее сообщалось, что истребитель F-16, который Украина получила в качестве военной помощи из США потерпел крушение на территории Украины. Это произошло во время массированной атаки страны-агрессора России 26 августа.
Источник издания утверждает, что причиной авиакатастрофы стало не то, что F-16 сбили, а скорее всего ошибся сам пилот истребителя. В этот день американские самолеты принимали участие в отражении одной из самых больших атак агрессора на Украину.
Позже стало известно о том, что пилот ВСУ Алексей Месь погиб, отражая самую масштабную воздушную атаку России на Украину в понедельник, 26 августа.
В свою очередь в Генеральном штабе подтвердили потерю истребителя F-16 во время российского ракетного удара по Украине. Уточняется, что это во время отражения ракетного удара со стороны РФ по территории Украины самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением было сбито четыре крылатых ракеты врага.
Отмечается, что во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб.
Как сообщалось ранее, западные СМИ узнали о версии с "дружественным огнем". Одна из вероятных причин катастрофы истребителя F-16 ВСУ, которая сейчас рассматривается следствием, - "дружественный огонь" украинских сил ПВО. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на собственный источник в Воздушных силах ВСУ, который говорил на условиях анонимности.
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