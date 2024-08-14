Россия "ищет" украинские F-16: что произошло

Ранее западные СМИ распространили слухи, что Молдова якобы может размещать у себя украинские самолеты.

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F-16 уже в Украине / Коллаж: Главред, фото: Главред

Российские пропагандисты запустили фейк о якобы базировании украинских западных истребителях F-16 на территории Молдовы, говорится в сообщении помойки ТАСС.

В одном из сообщений говорится, что по этой причине в МИД России был вызван временный поверенный Молдовы в РФ.

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Москва "призвала" Молдову "оставаться нейтральной и не предпринимать шагов, которые способствовать эскалации" боевых действий.

Ранее слухи о якобы размещении F-16 распространили западные СМИ. Никаких подтверждений этому нет.

F-16 в Украине - главное

4 августа президент Владимир Зеленский подтвердил передачу первой партии F-16. Сроки поставок самолетов постоянно сдвигались, в том числе из-за особенностей обучения украинских пилотов и обустройства необходимой инфраструктуры.

По словам депутата и члена Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Егора Чернева, Украине передали F-16 современной модификации с новейшей авионикой, радарами для наведения ракет на цели.

Отдельно изданием Defense Express отмечалось, что на борту наших F-16 есть мощная цифровая станция РЭБ, станция фиксации угрозы о ракетной атаке, а кабина пилота покрыта золотом - это уменьшает радиолокационную заметность истребителей.

По словам экспертов, F-16 будут бороться прежде всего с крылатыми ракетами и дронами, а также смогут выполнять задания в рамках спецопераций по уничтожению боевой авиации ВКС РФ. В целом, самолеты можно будет применить в три этапа.

Сколько F-16 получит Украина / Инфографика: Главред

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