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СМИ заметили неожиданные детали на украинских F-16: зачем на самолетах золото

Яна Ставская
5 августа 2024, 01:20
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Американские истребители появились в украинском небе в конце июля. 4 августа президент официально подтвердил передачу авиации.
ф-16, ф16, ф16, ф-16
F-16 уже в украинском небе / Коллаж Главреда. Фото: ОП, defense Express

Украинские F-16, которые появились в ролике президента Владимира Зеленского, содержат несколько деталей, которые сразу вызвали дополнительный интерес. Речь идет о специфическом пилоне с объективами и странном цвете фонаря одного из самолетов, пишет Defense Express.

Главной неожиданностью эксперты назвали контейнер ECIPS/CJS от датской Terma и итальянского Leonardo, который объединяет в себе мощную цифровую станцию РЭБ. Эта станция позволяет ставить помехи на РЛС самолетов и зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, в объектив камер попала станция фиксации угрозы о ракетной атаке, в том числе, обнаружение самих ракет, которые приближаются.

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При этом, отметили аналитики, крепление для оружия не теряется - и под ECIPS/CJS можно подвесить вооружение.

"Сам контейнер является новой разработкой и по состоянию на 2021 год проходил испытания", - говорится в материале издания.

Такие пилоны устанавливались на датские самолеты, на бельгийские, нидерландские и норвежские F-16. То есть, заключают эксперты, все истребители, на которые Украина может рассчитывать, могли получить такие контейнеры.

"Также внимание может привлечь необычный золотой цвет фонаря кабины. Дело в том, что в его покрытии действительно используется золото, и это позволяет уменьшить радиолокационную заметность F-16", - объясняют аналитики.

Что известно о Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.

Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

F-16 в Украине - главное

В воскресенье 4 августа, в день Воздушных сил ВСУ, президент Владимир Зеленский официально представил американские истребители в украинском небе.

В конце июля стало известно о прибытии в Украину первой партии истребителей F-16. Тем временем газета The Times уточняла, что Украина получила шесть американских истребителей. Источник издания отметил, что 6 самолетов были поставлены в Украину из Нидерландов, и еще несколько вскоре прибудут из Дании.

Более того, сообщалось, что F-16 уже выполнили первые боевые вылеты в воздушном пространстве Украины . Западную авиацию ВСУ якобы использовали пока только в роли поддержки сил ПВО.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что такое скромное количество истребителей не изменит ситуацию на поле боя. Истребители,скорее всего, будут работать в паре с Patriot над усилением ПВО - или разведчиками, или перехватчиками совместно с уже переданным Украине самолетом ДРЛО.

  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: Главред
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: Главред
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: Главред
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: Главред
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: Главред
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: Главред
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП

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