СМИ заметили неожиданные детали на украинских F-16: зачем на самолетах золото

Украинские F-16, которые появились в ролике президента Владимира Зеленского, содержат несколько деталей, которые сразу вызвали дополнительный интерес. Речь идет о специфическом пилоне с объективами и странном цвете фонаря одного из самолетов, пишет Defense Express.
Главной неожиданностью эксперты назвали контейнер ECIPS/CJS от датской Terma и итальянского Leonardo, который объединяет в себе мощную цифровую станцию РЭБ. Эта станция позволяет ставить помехи на РЛС самолетов и зенитных ракетных комплексов.
Кроме того, в объектив камер попала станция фиксации угрозы о ракетной атаке, в том числе, обнаружение самих ракет, которые приближаются.
При этом, отметили аналитики, крепление для оружия не теряется - и под ECIPS/CJS можно подвесить вооружение.
"Сам контейнер является новой разработкой и по состоянию на 2021 год проходил испытания", - говорится в материале издания.
Такие пилоны устанавливались на датские самолеты, на бельгийские, нидерландские и норвежские F-16. То есть, заключают эксперты, все истребители, на которые Украина может рассчитывать, могли получить такие контейнеры.
"Также внимание может привлечь необычный золотой цвет фонаря кабины. Дело в том, что в его покрытии действительно используется золото, и это позволяет уменьшить радиолокационную заметность F-16", - объясняют аналитики.
Что известно о Defense Express
Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.
Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.
F-16 в Украине - главное
В воскресенье 4 августа, в день Воздушных сил ВСУ, президент Владимир Зеленский официально представил американские истребители в украинском небе.
В конце июля стало известно о прибытии в Украину первой партии истребителей F-16. Тем временем газета The Times уточняла, что Украина получила шесть американских истребителей. Источник издания отметил, что 6 самолетов были поставлены в Украину из Нидерландов, и еще несколько вскоре прибудут из Дании.
Более того, сообщалось, что F-16 уже выполнили первые боевые вылеты в воздушном пространстве Украины . Западную авиацию ВСУ якобы использовали пока только в роли поддержки сил ПВО.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что такое скромное количество истребителей не изменит ситуацию на поле боя. Истребители,скорее всего, будут работать в паре с Patriot над усилением ПВО - или разведчиками, или перехватчиками совместно с уже переданным Украине самолетом ДРЛО.
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