Украина впервые получила самолеты ДРЛО: почему это не менее круто, чем F-16

Самое ценное в этом самолете - его радар, который поможет ВСУ "видеть" российскую авиацию и корабли на расстоянии до 300-450 км.

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У Украины наконец появятся свои ДРЛО / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Defense Express

29 мая Швеция скромно объявила о новом пакете рекордной для Стокгольма помощи, куда, среди прочего, вошли самолеты радиолокационной слежки (ДРЛО) Saab 340 AEW&C (ASC 890).

Передача Украине самолетов ДРЛО может без лишней гиперболизации считаться событием многих десятилетий и по своей важной роли в обеспечении авиационной компоненты даже сравниться с поставками F-16, с чем соглашаются и эксперты.

Как именно ASC 890 изменят ход войны и чем помогут экипажам F-16? Читайте на Главреде.

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Характеристики ASC 890 - ВСУ смогут "видеть" на 400 км

ASC 890 произведен в Швеции. Грубо говоря, он состоит из самой системы ДРЛО Erieye (шведского радара) дальностью обнаружения до 450 км и сканирования целей по 120/160 градусов в обе стороны.

В радар ASC 890, полностью совместимый с натовскими установками ПВО, встроена интегрированная система "свой-чужой", а также режим обнаружения морских целей.

Радар установлен на транспортный Saab 340 - шведский турбовинтовой самолет с двумя двигателями.

То есть, шведский ДРЛО поможет отслеживать корабли, самолеты и ракеты на расстояниях до 300-400 км при полете на высоте 6000 м.

Таких самолетов, переданных Украине, в мире было произведено всего 12 штук, если верить открытым данным. Как пишет BBC со ссылкой на источники, ВСУ передали два ДРЛО (хотя в сообщении Минобороны Швеции, по известным причинам, о количестве - ни слова).

Характеристики ASC 890 - главное / Главред

Самолеты ДРЛО есть далеко не у всех стран, Россия их использует регулярно

Самолеты радиолокационной слежки используют Воздушные силы всего 15 стран мира, Украина стала 16 в этом перечне.

Больше всего этих ДРЛО у США (31 E-3 Sentry, по данным Википедии) и России (по устаревшим данным российской пропаганды - 18 А-50).

А-50 Россия активно использовала и использует в войне против Украины, отслеживая цели для будущих массированных ударов по мирным городам и гражданскому населению. Из-за нехватки соответствующих средств ВСУ наловчились их уничтожать на авиабазах и заводах. Согласно открытым данным, известно о по меньшей мере 4 уничтоженных / поврежденных А-50 в ходе боевых действий.

Весной 2024 года после ряда удачных атак украинских военных и спецслужб на А-50 РФ приостановила их использование, так как авиапарк данных ДРЛО у России ограничен и в настоящее время новые модели страной-агрессором не производятся.

Чем ASC 890 круче российских А-50

Если сравнивать характеристики радаров российских А-50 и уже украинских ДРЛО ASC 890, то они почти одинаковые: и те, и другие позволяют военным видеть цели в среднем на 300 км. Правда, стоит учитывать, что А-50 намного старше и больше Россией не производятся (хотя и были единичные попытки их модернизации), а Швеция модернизирует радар к Saab регулярно.

Обозреватели также отмечают, что шведский Saab намного легче в подъеме, чем российский А-50, который был построен на основе транспортного Ил-76.

ASC 890 может находиться в воздухе дольше А050 оккупантов - до 5-7 часов.

Благодаря размещению радара внутри корпуса ASC 890 получает более точную и дальнюю информацию (но в конечном итоге многое будет зависеть от радиолокационных помех противника).

F-16 смогут "подключаться" к Saab по системе обмена информации Link 16, как и другие западные воздушные и наземные системы.

Как самолет ДРЛО поможет Украине в отражении ударов России?

До передачи двух ДРЛО самолетов Швецией у Украины такой воздушной компоненты просто не было. Как заметил военный обозреватель Defense Express Иван Киричевский, наши военные ждали этого всю Независимость.

Само издание Defense Express пишет, что главной задачей машины будет обеспечение противовоздушной обороны. Путем применения ASC 890 Воздушные силы смогут "видеть" летящие крылатые ракеты России на низкой высоте, что, к сожалению, недоступно наземным РЛС-установкам.

Что известно о Defense Express Defense Express — украинская информационно консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Выдает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Также России будет сложнее обманывать ПВО Украины, обходя ее позиции "окольными путями". Самолет будет все "видеть" и вовремя передавать группам ЗРК и мобильных бригад.

Отдельно аналитики пишут, как ДРЛО поможет F-16 отогнать российскую авиацию от переднего края, в том числе носителей КАБов.

ДРЛО, по их словам, сможет вычислять самолеты ВКС РФ по их же радарам, затем в бой будут вступать F-16, которые и будут по "работать" по наведенным целям.

Еще одним назначением шведского ДРЛО будет являться обнаружение позиций РЛС россиян.

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