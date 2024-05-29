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Самолеты, танки и ракеты: Швеция объявила о самом большом пакете помощи для Украины

Юрий Берендий
29 мая 2024, 11:06
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Швеция передаст Украине самолеты воздушного наблюдения и управления, что позволит украинским военным обнаруживать цели на значительном расстоянии.
Самолеты, танки и ракеты: Швеция объявила о самом большом пакете помощи для Украины
Швеция передаст Украине самолеты, аналогичные российским А-50 / Коллаж Главред, фото: УНИАН, The Swedish Armed Forces

Швеция объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для усиления противовоздушной обороны Украины. Пакет на сумму 1,16 миллиарда евро станет крупнейшим пакетом военной помощи, который предоставляет Швеция. Об этом сообщил бывший министр обороны Швеции Поль Джонсон в Х (бывший Twitter).

По его словам, Украине передадут самолеты воздушного наблюдения и управления ASC 890.

"ASC 890 обеспечит Украину новыми возможностями для борьбы с воздушными и морскими целями. Способность обнаруживать цели на большом расстоянии будет усилена. Они будут действовать как мультипликатор сил после введения в действие F-16. Также будут переданы AMRAAM", - отметил он.

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Кроме того, Швеция также передаст все свои бронетраспортеры (PBV 302) для поддержки реконструкции новых украинских бригад. Также в пакете военной помощи для Украины будут артиллерийские боеприпасы и ресурсы для обслуживания ранее переданной техники.

"Швеция также передаст избыточные танковые машины из состава Вооруженных сил, обеспечит техническое обслуживание ранее переданной шведской техники, окажет финансовую поддержку коалициям сил и средств, а также фондам и временным инициативам для обеспечения быстрых и масштабных закупок материальных средств для Украины", - написал министр обороны Швеции

Он подчеркнул, что с помощью этого пакета будет повышена способность Украины в области командования и управления через предоставление терминалов с подпиской на спутниковую связь.

Что известно о самолете ASC 890

ASC 890 (Airborne Surveillance and Control), S100D - это платформа управления воздушным боем и воздушного наблюдения на базе Saab 340 AEW (Airborne Early Warning), сообщает Википедия.

Система базируется на РЛС FSR890 (Airborne Surveillance Radar 890)/S100B и является временным решением, разработанным компаниями SAAB и Ericsson. Впоследствии ВВС Швеции добавили дополнительную должность оператора и установили системы Link 16, HQII, IFF, Secure Voice модернизировав все программное обеспечение, где, среди прочего, символика и т.д. была адаптирована в соответствии с последним стандартным соглашением НАТО STANAG (NATO Standard Agreement).

Системы были переданы шведским вооруженным силам в апреле 2009 года и полностью введены в эксплуатацию с 1 января 2010 года.

Военная помощь для Украины - что известно о пакете помощи от Швеции

Напомним, как ранее сообщал Главред, 20 февраля 2024 года Швеция объявила о своих планах передать Украине рекордный пакет оборонной помощи на сумму 7,1 миллиарда шведских крон (примерно 700 миллионов долларов), который был крупнейшим в их истории.

24 мая США предоставили Украине новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов для противостояния России. Эту информацию обнародовало Министерство обороны США.

11 мая Великобритания объявила о передаче Украине огромного пакета военной помощи на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов, что также станет крупнейшим в истории страны. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

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