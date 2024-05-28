Поставка Украине истребителей Gripen: в Швеции объяснили причину задержки

Несколько государств попросили Швецию поставить на паузу планы по отправке истребителей Gripen.

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В Швеции прокомментировали вероятность передачи Gripen Украине / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Olavi-a, УНИАН

Министр обороны Швеции Пол Йонсон прокомментировал ситуацию вокруг вероятных поставок Украине истребителей Gripen.

Он подчеркнул, что несколько государств попросили Швецию поставить на паузу планы по отправке истребителей Gripen, сообщает издание Aftonbladet.

"Это связано с тем, что сейчас основное внимание уделяется внедрению системы F-16", – пояснил Йонсон.

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При этом он не исключает, что в дальнейшем это поставки Gripen Украине вновь могут стать актуальными.

"Но сейчас основное внимание украинской стороны сосредоточено на выполнении программы F-16", – сказал министр обороны Швеции.

Он добавил, что сейчас поставка Gripen не соответствует взглядам коалиции на внедрение двух систем истребительной авиации одновременно.

/ Инфографика: Главред

Поставки Украине самолетов F-16 - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16. Бельгия вошла в "коалицию F-16" в 2023 году вместе с Нидерландами, Данией и Норвегией.

Напомним, бельгийское правительство решило ускорить поставки Украине истребителей F-16 и сделать это уже до конца 2024 года. Об этом заявили премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и министр обороны Людивин Дедондер.

Как сообщалось ранее, первая группа украинских пилотов закончила обучение на истребителях F-16 на военной базе в Аризоне в США. Количество пилотов и точная дата выпуска не уточняется "из соображений их безопасности".

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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