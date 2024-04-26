F-16 прибудут в Украину быстрее, чем ожидалось: правительство Бельгии раскрыло сроки

Передача F-16 будет оплачиваться за счет российских замороженных активов, а не за счет бельгийских налогоплательщиков, подчеркнул премьер-министр Бельгии.

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Бельгия ускорит поставки Украине F-16 / Коллаж: Главред, фото: US Air Force

Бельгийское правительство решило ускорить поставки Украине истребителей F-16 и сделать это уже до конца 2024 года. Об этом заявили премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и министр обороны Людивин Дедондер на пресс-конференции, пишет VRT.

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер не назвала точных сроков отправки F-16 в Украину, но пообещала, что это произойдет как можно быстрее.

"Мы сделаем все возможное, чтобы доставить самолеты до конца года. Я хочу четко заявить, что наша собственная безопасность не будет поставлена под угрозу", - подчеркнула Дедондер. видео дня

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо назвал решение о поставках F-16 "большим шагом для обороны Украины". Он также отметил, что Бельгия уже была участницей коалиции истребителей и обеспечивала ремонт поставленных самолетов и обучение украинских пилотов.

"Но теперь наша страна присоединяется к ограниченной группе стран, которые фактически поставят самолеты в Украину", - подчеркнул он.

Кроме этого, Де Кроо подчеркнул, что передача F-16 будет оплачиваться за счет российских замороженных активов, а не за счет бельгийских налогоплательщиков.

Что известно об истребителе F-16 / Инфографика: Главред

Бельгия является одной из тринадцати стран, участвующих в коалиции по предоставлению Украине истребителей. Ранее планировалось, что страна начнет поставлять F-16 в Украину с 2025 года, поскольку они постепенно заменяются на более современные F-35. Однако теперь, Бельгия решила ускорить этот процесс.

Истребители F-16 - когда самолеты появятся у Украины

Напомним, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что первые поставки истребителей F-16 Украине начнутся в этом году. Нидерланды планируют передать Украине 24 истребителя.

Также Соединенные Штаты Америки разрешили Дании, Норвегии и Нидерландам передать Украине 65 истребителей F-16 Fighting Falcon, а также запасные двигатели, тренажеры и другие материалы. Дания передаст 19 самолетов F-16, Норвегия - до 22 самолетов, а Нидерланды - неопределенное количество.

Как ранее сообщал Главред, Дания планирует передать Украине 6 самолетов F-16 этим летом. Эти истребители четвертого поколения станут первыми для украинской противовоздушной обороны.

Кроме этого, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что первые самолеты F-16 начнут прибывать в Украину в этом году вместе с обученными пилотами и обслуживающим персоналом.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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