США разрешили трем странам передать Украине 65 истребителей F-16

Украина получит запасные двигатели, тренажеры, пособия, инструменты и различные материалы для эксплуатации и технического обслуживания F-16.

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США разрешили Дании, Норвегии и Нидерландам передать Украине 65 истребителей F-16 Fighting Falcon / колаж: Главред, фото: УНІАН, US Air Force

Соединенные Штаты Америки разрешили Дании, Норвегии и Нидерландам передать Украине 65 истребителей F-16 Fighting Falcon. Ориентировочная стоимость такого пакета военной помощи составляет 1,68 млрд долларов США. Кроме того, Украина получит запасные двигатели, тренажеры, пособия, инструменты и различные материалы для эксплуатации и технического обслуживания F-16.

Сколько самолетов передаст Дания

Датское правительство было не только одним из инициаторов предоставления Украине истребителей F-16, но и одной из немногих стран, которые осуществляют подготовку пилотов и технического персонала, пишет Zona Militar.

Дания предоставит шесть самолетов F-16 Block 10, тринадцать самолетов F-16 Block 15, дополнительные двигатели и вспомогательное оборудование.

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Стоимость этого пакета военной помощи оценивается в 87,5 миллионов долларов США.

Сколько самолетов F-16 передаст Норвегия

От Норвегии Украина должна получить до 22 самолетов F-16 Block 10/15, а также двигатели, вспомогательное оборудование, испытательные стенды, инструменты, материалы для технического обслуживания, тренажеры, запасные части, пособия и техническую документацию. Стоимость пакета оценивается примерно 1,326 миллиарда долларов США.

"Норвегия предоставила несколько самолетов F-16 для подготовки украинских экипажей, а также сформировала основную группу инструкторов для поддержки датских усилий", — сообщает издание.

Стоит отметить, что не все из этих 22 истребителей являются исправными. 12 бортов полностью готовы к эксплуатации, остальные десять — неизвестно в каком состоянии. Однако они могут быть использованы как запчасти к другим самолетам, пишет норвежское издание Nettavisen.

"Правительство решило передать Украине несколько самолетов F-16 в рамках многонационального сотрудничества. Точное количество и сроки передачи Украине будут определены в диалоге с Украиной и другими странами-донорами", — ответил изданию пресс-секретарь Министерства обороны Норвегии Ларс Гьембелль.

Сколько самолетов F-16 передадут Нидерланды

"В первые месяцы голландское правительство было готово передать свои F-16 третьим сторонам, чтобы заменить боевые самолеты советского происхождения. Хотя эта инициатива не была воплощена в жизнь, она стала первым шагом для проекта ранее упомянутых европейских стран", — отметила Zona Militar.

В издании уточнили, что в последнюю неделю марта Министерство обороны Нидерландов объявило о закупке ракет класса "воздух-воздух" для переданных Украине F-16. Стоимость этой инициативы составляет 150 миллионов долларов США.

Самолеты F-16 для Украины - последние новости

6 апреля министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен рассказала о том, что первые поставки истребителей F-16 Украине должны начаться уже в этом году.

"В общей сложности мы собираемся передать 24 истребителя F-16. Они будут переданы Украине, как только все будет готово. Этот момент зависит от подготовки украинских пилотов и технического персонала, а также, конечно, от инфраструктуры", - сказала она.

Дания планирует передать Украине 6 самолетов F-16 этим летом. Эти многофункциональные истребители четвертого поколения станут первыми для украинской противовоздушной обороны.

Украина ожидает получить истребители F-16 не раньше июля этого года.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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