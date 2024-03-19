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В небе будет не одна "птичка": Дания летом передаст Украине самолеты F-16

Ангелина Подвысоцкая
19 марта 2024, 00:59
В Дании утверждают, что процесс передачи истребителей Украине развивается по плану.
F-16
Дания летом передаст Украине F-16 / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Дания планирует первой передать Украине истребители F-16. Они могут появиться уже этим летом. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен, сообщает 24 канал.

В ведомстве отметили, что изначально были определенные вызовы, однако их удалось преодолеть. Теперь все идет по четкому плану. Дания обещает передать Украине 6 самолетов этим летом.

"Итак, мы точно планируем, что сможем поставить первые шесть самолетов F-16 этим летом, мы идем по графику. И, скорее всего, это будут первые F-16 для украинской противовоздушной обороны", — сказал министр иностранных дел Дании.

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Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Когда Украина получит F-16

В Минобороны сделали заявление по F-16 – в частности, представитель военного ведомства Илларион Павлюк сказал, что сроки получения самолетов уже известны. Однако Киев не будет открыто объявлять дату.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что самолеты F-16 нужны Украине как можно скорее. Украина продолжает проводить работу над адаптацией инфраструктуры для обслуживания таких истребителей.

Украина сможет использовать F-16 по территории России, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Киеву это разрешено согласно международному праву.

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