Смогут ли ВСУ наносить удары с F-16 по военным целям РФ за пределами Украины: ответ Столтенберга

Каждый союзник будет решать, поставлять ли F-16 в Украину, и союзники имеют разную политику, подчеркнул генсек НАТО.

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Йенс Столтенберг не смог спрогнозировать, когда Украина получит F-16 / Коллаж: Главред, фото: Фото: US Air Force, УНИАН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сможет использовать истребители F-16 для нанесения ударов по законным российским военным целям за пределами Украины.

Генсек Альянса не смог спрогнозировать, когда Украина получит истребители. По его словам, все союзники Киева хотят, чтобы они были там как можно раньше, но эффект от F-16 будет сильнее, если пилоты будут хорошо обучены, а экипажи технического обслуживания и другой вспомогательный персонал хорошо подготовлены.

"Поэтому я думаю, что мы должны слушать военных экспертов именно тогда, когда мы будем готовы или когда союзники будут готовы начать отправку и доставку F-16. Чем быстрее - тем лучше", - сказал Столтенберг в интервью Радио Свобода.

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По словам генсека НАТО, каждый союзник будет решать, поставлять ли F-16 в Украину, и союзники имеют разную политику.

Столтенберг подчеркнул: война в Украине является захватнической, и Украина имеет право на самооборону, включая нанесение ударов по законным российским военным целям за пределами Украины.

Самолеты F-16 для Украины

Первая группа украинских пилотов, которая состоит четырех человек, завершит программу обучения на самолетах F-16 уже к лету 2024 года. Все пилоты из трех групп завершат обучение в период с мая по август, хотя точный график зависит от хода программы.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что на данный момент никто точно не знает, когда F-16 прибудут в Украину. Введение истребителей будет поэтапным процессом, начнется с прибытием небольшой группы пилотов и постепенным увеличением их количества.

Тем временем Украина активно работает над адаптацией своей инфраструктуры для истребителей F-16. Игнат подчеркнул, что эти меры позволят самолетам осуществлять взлеты и посадки на украинских аэродромах.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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