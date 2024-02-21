'Этого не делала ни одна страна в мире': Игнат раскрыл детали по получению F-16

Украина переходит на истребители в экстренном порядке, есть четкий план действий, в соответствии с которым идут учения пилотов и инженеров.

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Игнат рассказал о подготовке украинских пилотов на F-16 / Коллаж: Главред, фото: ТСН, US Air Force

На данный момент никто точно не знает, когда F-16 прибудут в Украину. Введение истребителей будет поэтапным процессом, начнется с прибытием небольшой группы пилотов и постепенным увеличением их количества. Об этом рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат в интервью Укринформ.

"Сейчас никто точно не знает, когда в Украине будут F-16. Мы ожидаем как можно скорее. Хочу подчеркнуть, что Украина переходит на F-16 в экстренном порядке, как это не делала ни одна страна в мире. И все так ждут, будто придут самолеты и все - победа. Вы же понимаете, что сначала прибудет небольшая группа пилотов, будут начинать работать в небе, конечно, Россия будет на это реагировать соответственно. Но процесс подготовки пилотов и увеличения их в Украине будет идти постепенно", - заявил Игнат.

По его словам, пилоты переучиваются, а инфраструктура в Украине адаптируется: делаются временные укрытия, совершенствуется взлетно-посадочная полоса. Украина не может в условиях войны капитально построить инфраструктуру под самолеты F-16, согласно требованиям стран НАТО. Однако, как отметил Игнат, "самолеты и так могут взлетать с того, что у нас есть".

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"Нам не дадут сразу 40, 70 или 120 самолетов. Кстати, нам не самые новые модификации дают. Поэтому процесс идет, летчики уже летают, выполняют полеты в небе. Пока продолжаются полеты с инструкторами. Украинские пилоты должны полностью освоить технику, управлять самостоятельно, без инструкторов. Проводятся тренировочные полеты. Они изучают тактические приемы для того, чтобы прежде всего осуществлять полеты по перехвату воздушных целей", - добавил он.

Игнат отметил, что украинские пилоты уже проводят полеты с инструкторами, учатся самостоятельно управлять F-16, далее должны отрабатывать нанесение ударов по наземным и по надводным целям. Процесс переподготовки, который обычно длится 2 года, в случае Украины значительно ускорен. Пилоты обучаются в экстренном режиме.

F-16 для Украины

Напомним, Украина активно работает над адаптацией своей инфраструктуры для истребителей F-16. Игнат подчеркнул, что эти меры позволят самолетам осуществлять взлеты и посадки на украинских аэродромах.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг не смог четко ответить, смогут ли украинские пилоты атаковать оккупантов на самолетах F-16 прямо на территории России. Он отметил, что это будет зависеть от решения стран, которые передадут Украине эти самолеты. Однако он подчеркнул, что по международному праву Украина имеет право на самооборону, включая удары по военным целям за пределами своих границ.

Как сообщал Главред, первая группа украинских пилотов на самолетах F-16 завершит обучение к лету 2024 года. Согласно сообщению CNN, процесс подготовки займет несколько месяцев на базе 162-го истребительного полка в Тусоне.

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