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Столтенберг не смог ответить, смогут ли ВСУ бить по России на F-16

Яна Ставская
21 февраля 2024, 04:38
Однако сам Столтенберг считает, что Украина согласно международному праву может это делать.
Столтенберг не смог ответить, смогут ли ВСУ бить по России на F-16
Столтенберг высказался о F-16 / коллаж Главреда, фото: lrt.lt, УНИАН

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не смог дать однозначного ответа, смогут ли украинские пилоты наносить удары по оккупантам на истребителях F-16 непосредственно на территории России.

В интервью Радио Свобода генсек отметил, что это будет зависеть от воли стран, которые будут передавать Украине эти самолеты.

В то же время сам Столтенберг отметил, что удары Украины по военным вражеским целям на территории России соответствует международному праву по самообороне государств, против которых осуществляется агрессия.

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"У разных союзников - несколько разная политика по этому поводу. Но в общем... это вооруженная агрессия России против Украины с грубым нарушением международного права. А по национальному законодательству, Украина имеет право на самооборону. И это включает также нанесение ударов по законным военным целям - российским военным целям за пределами Украины. Это международное право", - резюмировал Столтенберг.

F-16 в Украине

Первые американские самолеты F-16 появятся в небе Украины ориентировочно в июне В 2024 году, писало издание Foreign Policy. Отмечалось, что 12 пилотов Воздушных сил ВСУ должны завершить обучение управлению западными истребителями F-16 до конца финансового года в США.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Украина уже работает над адаптацией своей инфраструктуры под этот истребитель.

"Я, пожалуй, только тем и занимаюсь, что комментирую или опровергаю то, что говорят разные политики за океаном, в Европе и у нас в Украине относительно сроков возможной передачи, обучения, подготовки инфраструктуры и тому подобное. Единственное, что могу подтвердить - действительно есть план действий, он проходит, самолеты готовы передать наши партнеры Украине", - отметил Игнат.

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война в Украине F-16 Йенс Столтенберг война России и Украины
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