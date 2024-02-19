"Нужен, как можно скорее": в ВСУ сделали заявление по срокам получения F-16

Западные партнеры готовы передать Украине истребители F-16, существует определенный план действий, сказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

https://glavred.info/ukraine/nuzhen-kak-mozhno-skoree-v-vsu-sdelali-zayavlenie-po-srokam-polucheniya-f-16-10542938.html Ссылка скопирована

Пока рано говорить о сроках передачи Украине F-16, - Игнат / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Украина работает над адаптацией своей инфраструктуры под истребитель F-16. Такие мероприятия позволят самолету выполнять задания с украинских взлетно-посадочных полос и удерживаться на аэродромах. О сроках пока говорить не время, однако самолет очень нужен. Об этом заявил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что идет реализация плана действий, направленного на передачу Украине F-16.

"Я, пожалуй, только тем и занимаюсь, что комментирую или опровергаю то, что говорят разные политики за океаном, в Европе и у нас в Украине о сроках возможной передачи, обучения, подготовки инфраструктуры и так далее. Единственное, что могу подтвердить – действительно есть план действий, он проходит, самолеты готовы передать наши партнеры Украине", - отметил Игнат. видео дня

По его словам, речь идет о последующем обслуживании самолетов, финансировании, модернизации и постоянном ремонте. Страны, которые передадут истребители, также помогут в обучении пилотов, инженеров, офицеров и персонала для работы с F-16.

"Оплачивать обучение тоже нужно. Поэтому и создана авиационная коалиция из многих стран, которые позволяют нам эти процессы делать одновременно, чтобы в какой-то момент в ближайшее время, уже хотелось бы сказать этот термин, когда появятся первые F-16 в небе и помогут отогнать оккупанта подальше от границ", - объяснил Игнат.

Также он добавил, что о сроках пока говорить преждевременно.

"Поэтому о сроках не будем говорить, но нам как можно скорее нужен этот самолет", - подчеркнул Юрий Игнат.

Когда Украина получит F-16

Все решения по F-16 уже приняты, сказал представитель Минобороны Илларион Павлюк. По его словам, истребители появятся в Украине тогда, когда у государства будут возможности для их обслуживания.

В Foreign Policy опубликовали материал, в котором было заявлено, что Украина должна получить F-16 в июне 2024 года. В Киеве ожидают завершение обучения пилотов в сентябре.

Генерал ВСУ Сергей Наев считает, что Украина получит F-16 с ракетами на 300-500 километров. По его мнению, это предоставит возможность добиться прогресса на поле боя и улучшить ситуацию с освобождением территорий.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.