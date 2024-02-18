Объявлены сроки появления первых F-16 в небе Украины – Foreign Policy

12 пилотов Воздушных сил ВСУ должны завершить обучение управлению западными истребителями F-16 до конца финансового года в США, пишут журналисты.

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Украина получит первые F-16 ориентировочно в июне - СМИ / Коллаж: Главред, фото: US Air Force, twitter.com/operativno_ZSU

Первые американские самолеты F-16 появятся в небе Украины ориентировочно в июне 2024 года.

Как сообщает Foreign Policy, в то же время в Киеве ожидают, что12 украинских пилотов завершат обучение управлению F-16 до конца финансового года в США (в сентябре)

"Я думаю, что в июне мы увидим их (истребители F-16) в Украине", - считает глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас. видео дня

Кроме того, аналогичные сроки подтвердил еще один европейский чиновник, который присутствовал на Мюнхенской конференции по безопасности.

Истребители F-16 для Украины

Министр обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен ранее заявила, что Украина получит F-16 в этом году. По ее словам, Амстердам и Киев ведут работу в данном направлении. Однако о сроках говорить преждевременно.

Украина получит F-16 с ракетами на 300-500 километров, отмечал командующий ОС ВСУ Сергей Наев. По его словам, это поможет украинским войсками добиться побед на поле боя и поспособствует освобождению территорий.

Передача Украине F-16 идет в рамках графиков, сказал министр обороны Рустем Умеров по итогам 19-го Раммштайна. Кроме того, усиливается сотрудничество с западными партнерами по дронам.

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