Объявлены сроки появления первых F-16 в небе Украины – Foreign Policy

Первые американские самолеты F-16 появятся в небе Украины ориентировочно в июне 2024 года.
Как сообщает Foreign Policy, в то же время в Киеве ожидают, что12 украинских пилотов завершат обучение управлению F-16 до конца финансового года в США (в сентябре)
"Я думаю, что в июне мы увидим их (истребители F-16) в Украине", - считает глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.видео дня
Кроме того, аналогичные сроки подтвердил еще один европейский чиновник, который присутствовал на Мюнхенской конференции по безопасности.
Истребители F-16 для Украины
Министр обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен ранее заявила, что Украина получит F-16 в этом году. По ее словам, Амстердам и Киев ведут работу в данном направлении. Однако о сроках говорить преждевременно.
Украина получит F-16 с ракетами на 300-500 километров, отмечал командующий ОС ВСУ Сергей Наев. По его словам, это поможет украинским войсками добиться побед на поле боя и поспособствует освобождению территорий.
Передача Украине F-16 идет в рамках графиков, сказал министр обороны Рустем Умеров по итогам 19-го Раммштайна. Кроме того, усиливается сотрудничество с западными партнерами по дронам.
Другие новости:
- Пощелкают ракеты России: эксперт рассказал, как F-16 изменят ситуацию в войне
- Когда F-16 появятся на фронте и какие ракеты могут применять: эксперт дал четкий ответ
- "Переломный момент на фронте": эксперт раскрыл, как F-16 будут освобождать оккупированные территории