Украина получит F-16 с ракетами на 300-500 км: Наев анонсировал мощное усиление

Дальнобойное вооружение, которое Запад уже поставил Украине, вынудило агрессора Россию отодвинуть свои объекты на 100 км от переднего края, сказал Сергей Наев.

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Истребители F-16 с дальнобойными ракетами позволят освободить территории - Наев / Коллаж: Главред, фото: Командование ОС ВСУ, ua.depositphotos.com

Украина получит от западных партнеров истребители F-16 вместе с ракетами, дальность которых составит 300-500 километров. Такой шаг позволит добиться еще больших успехов на поле боя и освобождать свои территории. Поставки HIMARS и MLRS в позапрошлом году привели к тому, что противник был вынужден перемещать свои военные объекты на расстояние более 100 километров от переднего края. Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Как сообщает пресс-служба Командования ОС ВСУ, он рассказал о том, что Украина получит самолеты F-16 вместе с дальнобойными ракетами.

"В последующих пакетах военной помощи Украину ждут самолеты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300-500 километров, что позволит Силам обороны Украины добиться еще больших успехов на поле боя и освободить нашу территорию от врага", - сказал Наев. видео дня

Также он добавил, что с появлением на балансе ВСУ реактивных систем залпового огня М142 HIMARS и М270 MLRS летом 2022 года привело к серьезному удару по логистике российских оккупантов. Им пришлось передвигать свои полевые составы и командные пункты на расстояние более 100 километров от переднего края.

"Это привело к увеличению логистического "плеча" подвоза боеприпасов и материальных средств, усложнению управления войсками, потере наступательных способностей и переходу к вынужденной обороне (а со временем и к "жесту доброй воли" с правого берега Днепра и эвакуации из Херсона)", - добавил Наев.

Также Сергей Наев подчеркнул, что поступление в Силы обороны ЗРК Patriot усилило противоракетный щит Украины и позволяет уничтожать вражеские цели на расстоянии до 150 километров.

Когда Украина получит истребители F-16

Для поставок истребителей F-16 пока не готова инфраструктура, сказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что самолеты будут применяться в ходе боевых действий, поэтому нужны и специалисты для обслуживания оборудования.

В Минобороны США назвали сроки завершения обучения украинских пилотов на F-16. Ожидается, что это займет 5-8 месяцев. Фактически обучение может закончиться до конца 2024 года.

Украина получит F-16 в этом году, сказала министр обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен. По ее словам, Амстердам и Киев работают над вопросом, однако сроки поставок самолетов пока неизвестны.

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