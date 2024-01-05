В Пентагоне назвали сроки завершения обучения пилотов ВСУ на истребителях F-16

Летчики Воздушных сил ВСУ могут закончить обучение управлению истребителями F-16 до конца 2024 года. В среднем на такие мероприятия требуется 5-8 месяцев. Об этом заявил представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер.
Как сообщает пресс-служба Минобороны США, ожидается, что обучение украинских летчиков завершится до конца 2024 года.
"Как вы знаете, это, опять же, зависит от уровня подготовки пилота и может длиться от пяти до восьми месяцев. Поэтому я ожидаю, что где-то в конце этого года эти пилоты завершат обучение. Но у меня нет для вас никаких конкретных данных", - сказал Райдер.видео дня
Также Патрик Райдер напомнил, что группа украинских пилотов продолжает свою подготовку на американской авиабазе в Аризоне.
Истребители F-16 для Украины
Для поставок в Украину F-16 пока не готова инфраструктура, считает представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, самолеты будут использоваться в ходе боевых действий, поэтому нужны и специалисты, которые обеспечат обслуживание истребителей.
В издании Newsweek ранее написали о том, что истребители F-16 якобы уже в Украине. В Воздушных силах опровергли сообщение журналистов.
ВСУ с помощью F-16 разгромят войска РФ, считает военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, истребители и дальнобойные ракеты, если Запад поставит их Украине, позволят уничтожить группировку оккупантов.
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