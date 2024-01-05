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В Пентагоне назвали сроки завершения обучения пилотов ВСУ на истребителях F-16

Андрей Ганчук
5 января 2024, 12:41
Обучение управлению западными боевыми самолетами F-16 занимает в среднем около 5-8 месяцев, рассказал американский бригадный генерал Патрик Райдер.
F-16, украинский пилот
Украинские пилоты должны завершить обучение на F-16 до конца 2024 года - американский генерал / Коллаж: Главред, фото: US Air Force, twitter.com/operativno_ZSU

Летчики Воздушных сил ВСУ могут закончить обучение управлению истребителями F-16 до конца 2024 года. В среднем на такие мероприятия требуется 5-8 месяцев. Об этом заявил представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер.

Как сообщает пресс-служба Минобороны США, ожидается, что обучение украинских летчиков завершится до конца 2024 года.

"Как вы знаете, это, опять же, зависит от уровня подготовки пилота и может длиться от пяти до восьми месяцев. Поэтому я ожидаю, что где-то в конце этого года эти пилоты завершат обучение. Но у меня нет для вас никаких конкретных данных", - сказал Райдер.

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Также Патрик Райдер напомнил, что группа украинских пилотов продолжает свою подготовку на американской авиабазе в Аризоне.

Истребители F-16 для Украины

Для поставок в Украину F-16 пока не готова инфраструктура, считает представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, самолеты будут использоваться в ходе боевых действий, поэтому нужны и специалисты, которые обеспечат обслуживание истребителей.

В издании Newsweek ранее написали о том, что истребители F-16 якобы уже в Украине. В Воздушных силах опровергли сообщение журналистов.

ВСУ с помощью F-16 разгромят войска РФ, считает военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, истребители и дальнобойные ракеты, если Запад поставит их Украине, позволят уничтожить группировку оккупантов.

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новости США ВСУ Воздушные Силы F-16 война России и Украины
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