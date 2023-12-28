'Катастрофа для России': эксперт раскрыл, как ВСУ с помощью F-16 разгромят оккупантов

Появление F-16 в Украине даст нашим войскам возможность мощно разгромить российскую группировку войск на территории Украины.

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Жданов рассказал о поставке истребителей F-16 / коллаж: Главред, фото: ОПУ, командование Объединенных Сил ВСУ, скриншот

В 2024 году Украина столкнется с новыми вызовами, способными переломить ход войны. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду спрогнозировал события на фронте в 2024 году и рассказал о том, изменится ли ситуация на фронте и в Украине, когда получим обещанные F-16 и дальнобойные ракеты в 2024-м.

Жданов считает, что это даст Украине возможность разгромить российскую группировку войск на территории Украины, что для России станет катастрофой.

"Если рассматривать позитивный сценарий, предусматривающий, что нам дадут огневые средства, то, скорее всего, война в Украине закончится израильским вариантом, то есть выходом на границы 1991 года, но с сохранением огневого влияния обеих сторон друг на друга. Другими словами, будут продолжаться ракетные обстрелы, как и столкновения на границе", - отметил эксперт. видео дня

Он также добавил, что разгром российской группировки на нашей территории может повлечь за собой политические потрясения в Российской Федерации вплоть до угрозы распада государства.

Передача F-16 Украине: что известно

Напомним, что Кулеба сделал важное заявление о появлении F - 16 в Украине. В министерстве сообщили, что сейчас осталось решить технические моменты по подготовке украинских пилотов, техников и инфраструктуры.

Нидерланды передадут первые 18 самолетов. ряд уже распорядился подготовить первые 18 самолетов для снабжения Украины. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на своей странице в Twitter.

В воздушных силах прокомментировали первые F-16 в Украине. Западные аналитики ранее предполагали, что США и их союзники смогут передать Украине первые истребители уже в конце этого года.

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