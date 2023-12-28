Законопроект о мобилизации доработают: в ВСУ объяснили, что необходимо сделать мужчинам в ТЦК

Начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что новый законопроект о мобилизации будет дорабатываться.
"На данный момент есть законопроект, который будет дорабатываться. Я могу вам сказать, как это работает все сейчас: сейчас ничего не изменилось. То есть все, кто еще не обновил свои данные в ТЦК и СП, должны это сделать. Надо появиться и актуализировать свои данные", - отметил Фитьо в эфире телемарафона "Єдині новини".
Также военный отметил, что сейчас в вопросах мобилизации ничего не изменилось - мобилизация осуществляется планово.
"Призывной возраст военнообязанных граждан - 18-60 лет, сейчас по мобилизации в Вооруженные силы от 27 лет берут, если нет причин для получения отсрочки. Пока никаких изменений, все как работало, так и работает. Мобилизация осуществляется планово", - добавил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ.
Мобилизация в Украине: что известно
Напомним, что Зеленский рассказал о мобилизации 500 тысяч человек. По словам президента, это серьезная цифра и подчеркнул, что ему необходимо больше аргументов, чтобы поддержать направление этой мобилизации.
Кабмин разрабатывает правила на мобилизацию 500 тысяч военных. Арахамия сообщил, что правительство должно было бы внести законопроект о мобилизации, над которым оно работает по просьбе военных.
Омбудсмен выступил против законопроекта о мобилизации. В Украине продвигают новый законопроект о мобилизации. Нормы, которые содержатся в нем, нарушают саму Конституцию Украины, ограничивая права человека, считает Лубинец.
ВСУ хотят расширить категории граждан для мобилизации. Горбач рассказал, что в ВСУ планируют расширить еще на три категории, кого могут призвать в войска во время мобилизации.
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