ВСУ хотят расширить категории граждан для мобилизации: кто попадет в список

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач рассказал, что в ВСУ планируют расширить круг лиц, кого могут призвать в войска во время мобилизации.
"Цель указанных мер-обеспечение доукомплектования Сил обороны в соответствии с существующей потребностью", - пояснил Горбач для "hromadske".
Речь идет о следующих категориях граждан:
- граждане, которые ранее были сняты с воинского учета до 2015 года и не были восстановлены на воинском учете в соответствии с изменениями в законодательстве Украины;
- граждане, у которых истек срок отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации;
- граждане, достигшие 27-летнего возраста, но не были взяты на воинский учет военнообязанных в связи с уклонением от выполнения воинского долга.
Мобилизация в Украине
Напомним, что Кабмин разрабатывает правила на мобилизацию 500 тысяч военных. Депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия подчеркнул, что парламент ожидает готовый документ, который можно будет обсуждать на комитете.
Зеленский рассказал о мобилизации 500 тысяч человек. По словам президента, это серьезная цифра и подчеркнул, что ему необходимо больше аргументов, чтобы поддержать направление этой мобилизации.
В Украине хотят мобилизовать студентов - стало известно, какой категории могут дать отсрочку. Подавляющее большинство студентов на бакалавриате - 18-21 год, а на "магистерку" очень часто поступают люди старшего возраста.
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