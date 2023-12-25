УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ хотят расширить категории граждан для мобилизации: кто попадет в список

Юлия Закрепа
25 декабря 2023, 19:30
В Командовании Сухопутных войск ВСУ рассказали о категориях, подлежащих мобилизации.
ВСУ хотят расширить категории граждан для мобилизации: кто попадет в список
Кого могут мобилизовать / коллаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодный Яр, ТСН

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач рассказал, что в ВСУ планируют расширить круг лиц, кого могут призвать в войска во время мобилизации.

"Цель указанных мер-обеспечение доукомплектования Сил обороны в соответствии с существующей потребностью", - пояснил Горбач для "hromadske".

Речь идет о следующих категориях граждан:

видео дня

Мобилизация в Украине

Напомним, что Кабмин разрабатывает правила на мобилизацию 500 тысяч военных. Депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия подчеркнул, что парламент ожидает готовый документ, который можно будет обсуждать на комитете.

Зеленский рассказал о мобилизации 500 тысяч человек. По словам президента, это серьезная цифра и подчеркнул, что ему необходимо больше аргументов, чтобы поддержать направление этой мобилизации.

В Украине хотят мобилизовать студентов - стало известно, какой категории могут дать отсрочку. Подавляющее большинство студентов на бакалавриате - 18-21 год, а на "магистерку" очень часто поступают люди старшего возраста.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мобилизация война в Украине мобилизация в армию новости Украины
Реклама

Главное за день

У росавиации - "черная полоса": РФ потеряла почти пятую часть парка Су-34

У росавиации - "черная полоса": РФ потеряла почти пятую часть парка Су-34

19:42 Украина
ВСУ хотят расширить категории граждан для мобилизации: кто попадет в список

ВСУ хотят расширить категории граждан для мобилизации: кто попадет в список

19:30 Украина
"Бои за Марьинку продолжаются": в ВСУ опровергли заявления Шойгу и Путина

"Бои за Марьинку продолжаются": в ВСУ опровергли заявления Шойгу и Путина

18:45 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:37

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо найти овечку за 8 секунд

20:17

Поляки перекрыли три пункта пропуска: в очереди более 3400 грузовиков

20:07

Бои за Авдеевку: в ВСУ оценили угрозу окружения города

19:42

У росавиации - "черная полоса": РФ потеряла почти пятую часть парка Су-34

19:30

ВСУ хотят расширить категории граждан для мобилизации: кто попадет в список

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:10

Воздушный бой в ночь на Рождествомнение

19:09

Лунный календарь 26 декабря 2023: спутник укажет, можно ли стричься и краситься в этот день

18:53

Пролежит вдвое дольше: с чем нужно хранить лук

18:45

"Бои за Марьинку продолжаются": в ВСУ опровергли заявления Шойгу и Путина

Реклама
18:44

Лукашенко пророчит "крах" в вопросе войны России и Украины в 2024 году

18:43

Командиры РФ раздевают россиян догола, сажают в ямы и бьют - ВСУ

18:17

Россия "хочет" взять важный пункт у Купянска и может рискнуть пойти на Харьков – ОВА

18:00

Не потеряют аромат и не отсыреют: как хранить кофейные зерна

17:44

Российские пропагандисты опозорились новым сюжетом: циничность зашкаливаетВидео

17:29

Евгений Клопотенко впервые раскрыл суть конфликта с Эктором Хименес-Браво

17:16

Доставка F-16 в Украину "до конца года": в ВСУ объяснили ситуацию

16:35

906 артобстрелов за сутки: Тарнавский рассказал о тяжелой ситуации под Авдеевкой

16:35

Путин "сдвигает" сроки захвата Авдеевки: что произошло

16:13

МВА – о ситуации в Авдеевке: битва за город может привести к перелому в войне

16:04

Стала известна сумма: украинцам придется заплатить по третьей газовой платежке

Реклама
15:42

Как сказать "с легким паром" на украинском: Авраменко назвал два интересных соответствияВидео

15:25

Ирине Билык сделали предложение руки и сердца на Рождество

15:10

ВСУ сбили почти 30 "шахедов", ракеты и истребители РФ - Зеленский о рождественском вечере

15:09

Что Зеленский хочет обсудить с Орбаном: в ОП рассказали о темах переговоров

15:04

СМИ сообщили об отравлении пропагандиста Красовского, тот вышел на связь

14:53

Совсем не для красоты: для чего нужны дырки в сыре

14:44

Это просто шикарная закуска, которая затмит Оливье на Новый год 2024 - рецептВидео

14:27

Кабмин разрабатывает правила на мобилизацию 500 тысяч военных: Арахамия раскрыл детали

14:23

Дрон атаковал позиции оккупантов в Бердянске: в городе прогремел сильный взрыв

13:58

"10 миллионов мобрезерва": Дикий раскрыл, когда РФ бросит новых оккупантов на штурмы Украины

13:42

Церковный праздник 26 декабря: что нельзя делать в однин из самых важных дней - Собор Пресвятой Богородицы

13:31

Почему муж изменяет своей жене: скрытые признаки, которые на это указывают

13:31

Тоня Матвиенко высказалась про появление предателей-"Кроликов" на похоронах мамы

13:18

Ни одна армия не позволяет себе так терять людей: военный о боях в Авдеевке

13:16

Выплаты для пенсионеров и не только: Украина получила более 1 млрд долларов

12:38

Только гений найдет двух кроликов за 4 секунды: чрезвычайно трудная загадка

12:32

"Узаконенное счастье": Галкин показал романтическое свидание с Пугачевой

12:25

Угроза захвата стремительно растет: оккупанты могут оккупировать город на востоке

12:22

Гороскоп на завтра 26 декабря 2023: Рыбам - проблемы из-за супруга, Деве - неожиданное знакомство

12:00

Распускал руки: на Киркорова подали в суд из-за предательницы Ани Лорак

Реклама
11:43

Россия не сможет реализовать свои коварные планы – Буданов

11:24

София Ротару обратилась к украинцам на Рождество

11:21

Жена Виктора Павлика рассказала о своей болезни

11:15

"Сбили" F-16: в Воздушных силах прокомментировали российские заявления

11:04

Забудьте о тортах: этот новогодний мандариновый десерт без выпечки превосходит все ожидания

11:02

Китайский гороскоп на завтра 26 декабря: Быков оценят, Тигры - берегите силы

10:56

Почти до середины 2024 года: кому из ВПЛ могут автоматически продлить выплаты

10:55

Все уже решено: назван год, когда закончится война в Украине - счастливый прогнозВидео

10:42

Можно не марать: как слить воду после варки макарон и картофеля без дуршлага

10:19

Наступают без остановки: оккупанты продвинулись под Авдеевкой

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять