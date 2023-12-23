Путин хочет полной оккупации Украины: в ISW раскрыли планы и провалы Кремля

Аналитики видят сигналы, что диктатор Путин не отказался от своих целей в отношении Украины.

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Путинские планы проваливаются / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Скриншот: видео

В свежем отчете аналитиков Института изучения войны говорится, что Владимир Путин стремится не просто удержать уже оккупированные территории Украины, но и расширить зону оккупации.

"Украинские чиновники продолжают настаивать - Россия не отказалась от своих максималистских целей по войне против Украины. Как и раньше, Кремль также стремится захватить новые территории Украины", - пишет ISW.

Эта оценка диссонирует с недавними заявлениями нескольких западных топ-чиновников, которые говорят, что Россия уже проиграла войну в Украине - "стратегическое поражение Кремля якобы заключается в том, что, начав агрессию, РФ "полностью потеряла Украину" и уже не способна достигать своих стратегических целей".

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Так, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 22 декабря заявил, что президент России Владимир Путин "полностью потерял Украину" и "больше не может достигать своих военных целей". Однако Столтенберг в то же время предостерег западных партнеров Украины от ожиданий, что война скоро завершится.

Схожее мнение высказал и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что Россия уже потерпела крах в достижении своей главной цели - стремлении уничтожить Украину и полностью подчинить ее себе.

Однако, по словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, если в этом году Путину не удастся достичь определенных оперативно-стратегических задач, он просто перенесет их на следующий год.

"Заявление Скибицкого согласуется с оценкой ISW о том, что Россия продолжает преследовать максималистские цели Путина в Украине и что текущий провал российских операций в Украине до сих пор не является окончательным", - отметили в ISW.

Аналитики также отметили, что слова западных политиков и должностных лиц, по версии роспропаганды, предназначены для оправдания Западом якобы принятого уже решения по уменьшению помощи Украине.

Напомним, что Россия перехватила инициативу на большей части фронта. Последние продвижения России возле Авдеевки и других городов свидетельствуют о том, что оккупанты перехватили инициативу на многих направлениях, используя преимущество в живой силе.

Путин может применить ядерное оружие по территории НАТО. Когда Путин использует свой арсенал, он не пытается предупредить, что Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине, считает Шредер.

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