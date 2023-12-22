Россияне 9 раз атаковали ТЭС: в ДТЭК рассказали о серьезных повреждениях

В Донецкой области круглосуточно работает 50 бригад энергетиков, чтобы оперативно восстанавливать поврежденное оборудование.

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Оккупанты обстреливают ТЭС / коллаж: Главред, фото: Википедия, pexels.com

Директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, что за последний месяц российские захватчики 9 раз атаковали прифронтовую теплоэлектростанцию компании ДТЭК.

"Прифронтовая зона сейчас - большая проблема, обстрелы происходят очень часто. Одна из наших станций, которая находится очень близко к линии фронта, за последний месяц 9 раз по-крупному была обстреляна, мы уже даже не считаем маленьких обстрелов", - сказал он в эфире телемарафона "Єдині новини".

Последняя атака на станцию произошла позавчера, вследствие этого было серьезно повреждено большое количество оборудования.

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В то же время Сахарук добавил, что сейчас в Донецкой области круглосуточно работает 50 бригад энергетиков, чтобы оперативно восстанавливать поврежденное оборудование.

Всего в регионах присутствия ДТЭК около тысячи бригад энергетиков работают над энергообеспечением украинцев. За прошедшую неделю энергетики ДТЭК восстановили свет для 386 тысяч семей в Донецкой области.

Удары РФ по ТЭС: что известно

Напомним, что россияне атаковали Днепр и попали в состав ДТЭК. Враг нанес удар по складским помещениям ДТЭК в Днепропетровской области. Были повреждены кабели, трансформаторы, разъединители и другое оборудование.

РФ ударила по ТЭС, 2 блока остановлены. Из-за удара по теплоэлектростанции и похолодания возник дефицит электроэнергии. Украина применяет аварийную помощь из трех стран.

Оккупанты повредили ТЭС, из-за этого более 400 населенных пунктов Украины без света. Сейчас продолжается плановая ремонтная кампания на энергоблоках других электростанций. Сегодня "Укрэнерго" осуществляет импорт электроэнергии из Словакии.

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