УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россияне атаковали Днепр и попали в состав ДТЭК: хотят сорвать отопительный сезон

Юлия Куришко
2 октября 2023, 19:57 обновлено 2 октября, 20:21
Российская оккупационная армия атаковала состав материалов компании ДТЭК на Днепропетровщине.
Россияне атаковали Днепр и попали в состав ДТЭК: хотят сорвать отопительный сезон
Россияне атаковали Днепропетровскую область / коллаж: Главред, фото: t.me/Bratchuk_Sergey, t.me/dtek_ua

Сегодня, 2 октября, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область и попали в один из объектов ДТЭК.

Пресс-служба ДТЭК сообщила в Telegram-канале, что российская армия атаковала состав материалов компании.

"Враг нанес удар по складским помещениям ДТЭК в Днепропетровской области. Были повреждены кабели, трансформаторы, разъединители и другое оборудование", - говорится в сообщении.

видео дня

Компания ДТЭК продолжает оценивать убытки и планировать, как перекрыть потребность в уничтоженных материалах.

Напомним, что на юге оккупанты повредили ТЭС и более 400 населенных пунктов Украины без света. Сейчас продолжается плановая ремонтная кампания на энергоблоках других электростанций.

Отопительный сезон в Украине под угрозой, РФ сильно повредила ТЭС и ТЭЦ. Восстановление объектов тепловой генерации, которые повредила своими ударами страна-оккупант Россия, серьезно затянулось, сказал Константин Ущаповский.

Больше важных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости Днепра война в Украине обстрелы
Реклама

Главное за день

Ударит +6: Украину накрыло похолодание

Ударит +6: Украину накрыло похолодание

19:23 Синоптик
РФ массово стягивает новые подразделения и технику: в ВСУ назвали опасное направление

РФ массово стягивает новые подразделения и технику: в ВСУ назвали опасное направление

17:58 Украина
США подготовили тайную стратегию помощи Украине - Politico

США подготовили тайную стратегию помощи Украине - Politico

17:45 Политика
Все главные новости

Последние новости

19:57

Россияне атаковали Днепр и попали в состав ДТЭК: хотят сорвать отопительный сезон

19:53

Надя Дорофеева прокомментировала новость про беременность и показала животикВидео

19:23

Ударит +6: Украину накрыло похолодание

19:10

Бахмутский fatumмнение

19:06

Теперь официально оккупантка: Анна Asti получила гражданство РФ

Россия взяла курс на ядерные испытания, Запад притворяется страусом - ГончарРоссия взяла курс на ядерные испытания, Запад притворяется страусом - Гончар
18:55

НБУ отменяет фиксированный курс: что стоит знать о новом валютном режиме

18:46

Разоружение России затянется на годы: эксперт объяснил, как Запад "денацифицирует" РФ

17:58

РФ массово стягивает новые подразделения и технику: в ВСУ назвали опасное направление

17:45

США подготовили тайную стратегию помощи Украине - Politico

Реклама
17:34

Фронтвумен Kazka впервые призналась в психическом расстройстве

17:32

Россия защищает Черноморский флот у Крыма самолетами-"старичками"

17:22

Новая трасса на юге: РФ строит дорогу через захваченную территорию УкраиныВидео

17:16

"Вопрос помощи": в ВСУ раскрыли, какие установки нужны для усиления ПВО

17:03

Представим, Илон, ваш дом захватили русские, детей убили, а жену изнасиловалимнение

16:53

Лучшее домашнее средство от жира: чем отмыть плитку на кухне

16:45

Коля Серга шокировал признанием, что его брат воюет на стороне России

16:45

Реакция не будет ядерной: как Запад отреагирует на ядерный удар РФ

16:35

В России случайно слили адреса воинских частей и спецслужб Путина - СМИ

16:18

В ЕС сделали странное заявление на фоне победы "друзей Путина" на выборах в Словакии

15:56

Такого вы точно не готовили: рецепт тарталеток, который сразит всех

Реклама
15:50

Путину стоит задуматься: в ГУР рассказали о проблеме российских оккупантов с ПВО

15:43

Будут 3 худшие дни для влюбленных: любовный гороскоп на октябрь 2023Видео

15:41

Гениальный метод жарки яиц без обжаривания, который занимает всего 3 минуты

15:32

Что нужно выпить 4 октября, чтобы здоровье было крепким: приметы и запреты

15:20

Зачем США и РФ готовят ядерные полигоны: раскрыт план действий Запада

15:15

Готов ли Запад предоставить "ядерный зонт": Гончар раскрыл, что Украину будет ждать дальше

15:03

У Ларисы Долиной родилась внучка от ее бывшего мужа - реакция путинистки

14:53

Бизнес на ровном месте: зачем люди собирают каштаны и что из них делают

14:46

"Предатель": в РФ закатили истерику из-за пилота, перегнавшего Ми-8 в Украину

13:41

Надя Дорофеева ждет ребенка от Миши Кацурина - СМИ

13:38

В Херсоне прилет во время атаки оккупантов: пострадавшие в критическом состоянииФото

13:26

ЕС расширится от Лиссабона до Луганска: в Германии сделали громкое заявление

13:18

Силы обороны получили уже 230 автомобилей при содействии Favbet Foundation

12:56

Мощный удар ВСУ на юге: украинские защитники "перемололи" сотни россиян

12:49

Не нужно лупить молотком и зажимать в дверях: как легко очистить грецкие орехи

12:26

Лишь 5% людей за 11 секунд могут заметить подсолнух, скрывающийся среди пчел

12:24

Большинство людей не найдут бабочку на дереве: хитрая головоломка для самых внимательных

12:05

"Пирог" из 3 ингредиентов впитает всю грязь со сковороды: как его приготовить

12:02

В Украину идет похолодание и дожди: синоптик назвал точные даты

11:59

Андрею Данилко - 50: топ-7 неожиданных и малоизвестных фактов про артиста

Реклама
11:49

Гороскоп на октябрь от Влада Росса: что принесут два затмения и коварный ПлутонЭксклюзив

11:41

Почему небо голубое: простой школьный вопрос заставил украинцев краснетьВидео

11:38

Что означает слово "ровер" и можно ли его употреблять: Авраменко объяснил важные нюансыВидео

11:34

Впервые в истории: в Киеве пройдет уникальный Совет ЕС по иностранным делам

11:04

Лунный календарь на 3 октября: Месяц предупреждает об опасности в денежных делах и здоровье

11:01

Уоллес призвал Зеленского мобилизовать больше молодежи

10:42

Важнее, чем вы думаете: зачем нужно зеркало в лифте

10:41

РФ готовит массированные удары: украинцев предупредили, чем планирует бить враг

10:37

Дроны атаковали в российском Смоленске авиазавод, где изготавливали ракеты Х-59Видео

10:04

Гороскоп Таро на октябрь 2023: Весам - болезнь, Стрельцам - праздник, Скорпионам - ясностьВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять