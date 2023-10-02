Россияне атаковали Днепр и попали в состав ДТЭК: хотят сорвать отопительный сезон

Российская оккупационная армия атаковала состав материалов компании ДТЭК на Днепропетровщине.

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Россияне атаковали Днепропетровскую область / коллаж: Главред, фото: t.me/Bratchuk_Sergey, t.me/dtek_ua

Сегодня, 2 октября, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область и попали в один из объектов ДТЭК.

Пресс-служба ДТЭК сообщила в Telegram-канале, что российская армия атаковала состав материалов компании.

"Враг нанес удар по складским помещениям ДТЭК в Днепропетровской области. Были повреждены кабели, трансформаторы, разъединители и другое оборудование", - говорится в сообщении.

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Компания ДТЭК продолжает оценивать убытки и планировать, как перекрыть потребность в уничтоженных материалах.

Напомним, что на юге оккупанты повредили ТЭС и более 400 населенных пунктов Украины без света. Сейчас продолжается плановая ремонтная кампания на энергоблоках других электростанций.

Отопительный сезон в Украине под угрозой, РФ сильно повредила ТЭС и ТЭЦ. Восстановление объектов тепловой генерации, которые повредила своими ударами страна-оккупант Россия, серьезно затянулось, сказал Константин Ущаповский.

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