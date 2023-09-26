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В "Укрэнерго" рассказали о вероятных блэкаутах: к чему готовиться украинцам

Юлия Куришко
26 сентября 2023, 12:59 обновлено 26 сентября, 13:22
По сравнению с осенью прошлого года сейчас гораздо больше объектов критической инфраструктуры оборудованы автономными источниками питания, чем в прошлом году.
В 'Укрэнерго' рассказали о вероятных блэкаутах: к чему готовиться украинцам
В "Укрэнерго" рассказали о вероятности отключения света / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: Youtube

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что в компании не планируют вводить графики отключений света в Украине, однако в Минэнергетики озвучивают другие сценарии.

Кудрицкий в интервью РБК-Украина отметил, что даже факт обновления графиков отключения света Министерством энергетики не означает, что они будут применены, однако должны быть готовы.

"Эти графики сейчас обновляются, в том числе и облэнерго. Потому что графики отключения конкретных потребителей составляются именно на местах, а не нами, не в "Укрэнерго". Но вся система каких - то аварийных ограничений электроснабжения будет лучше отбалансирована, учитывая опыт прошлого года", - заверил он.

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Кроме того, Кудрицкий говорит, что по сравнению с осенью прошлого года сейчас гораздо больше объектов критической инфраструктуры - больниц, котельных, школ, детсадов, насосных станций - оборудованы автономными источниками питания, чем в прошлом году.

Массовые отключения света могут вернуться

В Минэнергетики признают, что массовые отключения света могут вернуться. Однако это может повториться, если произойдет масштабный обстрел россиянами энергоинфраструктуры страны. Тем не менее, к возможным проблемам лучше подготовиться.

О возможных перебоях с подачей электричества рассказал министр энергетики Герман Галущенко. Он отметил, что решения, которые должны позволить сделать эти отключения как можно короче, уже наработаны. И их много.

"Единственный фактор, который может повлиять на отключение электроснабжения - это атаки врага. Мы делаем все, чтобы такие отключения, если они будут следствием атак, были краткосрочными. Для этого уже наработано огромное количество решений, которые мы опробовали и прошлой зимой, и сейчас мы их модифицировали для того, чтобы максимально обеспечить потребителей электроэнергией", - отметил министр.

Напомним, что стало известно, каким городам зимой угрожают проблемы со светом. В зоне повышенного риска проблем с электроэнергией и отоплением будут и прифронтовые города Украины, считает эксперт в сфере энергетики.

В Укрэнерго сделали прогноз, что будет со светом в сентябре-октябре. Риск атак оккупантов агрессора РФ по энергетической инфраструктуре Украины этой осенью остается высоким, сказал Кудрицкий.

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