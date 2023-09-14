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Что будет со светом в сентябре-октябре: в Укрэнерго сделали прогноз

Андрей Ганчук
14 сентября 2023, 10:55 обновлено 14 сентября, 11:02
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Риск атак оккупантов агрессора РФ по энергетической инфраструктуре Украины этой осенью остается высоким, сказал глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.
Электроэнергия, свет, веерные отключения
Проблем со светом в Украине нет, но все зависит от ситуации с ударами РФ по энергоинфраструктуре - Укрэнерго / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине в течение сентября-октября не должно быть проблем с электроэнергией. Восстановление энергетической инфраструктуры и подготовка к отопительному сезону идут по плану. Однако риск новых ударов по энергетическим объектам со стороны оккупационных войск России остается высоким. Об этом заявил председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что в Укрэнерго не ожидают дефицита электроэнергии в сентябре-октябре, однако это при условии отсутствия новых ударов российских войск по инфраструктуре.

По словам руководителя компании, риск атак остается высоким.

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"К сожалению, у нас есть негативный опыт прошлой зимой. Мы знаем, как это выглядит. По крайней мере, врагу будет очень сложно нас чем-то удивить после того, как он выпустил 1,2 тысячи ракет по энергосистеме в прошлом сезоне. Мы все – и ПВО, и энергетики, и украинцы – знаем чего ждать от врага", - объяснил ситуацию Кудрицкий.

Также он добавил, что работы по восстановлению энергоинфраструктуры и подготовка к отопительному сезону проводятся согласно плану.

"Уверен, что магистральная сеть будет готова транспортировать необходимые объемы электроэнергии зимой. Сейчас мы установили все планируемое оборудование. Можно сказать, что с позиции магистральной сети, мы уже готовы к зимним нагрузкам", - подчеркнул Владимир Кудрицкий.

Будут ли отключения света в Украине

В некоторых регионах Украины уже разработали графики отключения света. Веерные отключения электроэнергии могут применяться уже с 1 октября в случае российских атак на энергетическую инфраструктуру.

"Подготовка к зиме еще продолжается, до ноября у нас есть время, чтобы подготовиться, в частности для прохождения сложных сценариев, которые могут быть обусловлены обстрелами российских войск", - рассказал глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

В Минэнерго рассказали, будут ли отключать свет с 1 октября в Украине. В ведомстве отметили, что, несмотря на составление графиков, электроэнергию отключать не собираются. Свет выключать будут только в случае обстрелов и повреждение инфраструктуры.

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Укрэнерго новости Украины отключения света
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