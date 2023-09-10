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Уже готовы графики отключений света: долго ли продлятся блэкауты осенью

Дмитрий Видоменко
10 сентября 2023, 12:46 обновлено 10 сентября, 13:04
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В Украине в отдельных регионах разработали графики отключения света, которые могут быть введены уже с 1 октября.
Отключение света
Отключение света / коллаж Главред, фото УНИАН

Местные власти и ресурсоснабжающие организации уже разработали графики отключения света в регионах Украины – и кое-где их могут применять с 1 октября. Об этом сообщает портал "Обозреватель".

Также сообщается, что отключение электроэнергии может начаться с новыми атаками россиян – из-за которых возможны проблемы с распределением или генерацией электроэнергии в Украине.

Будут ли отключение света

По всей вероятности, да – будут. Однако при лучшем из возможных раскладов они будут применяться в период пиковых нагрузок и не для всех.

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Сейчас в Украине, по данным Минэнерго, возобновили около 70% поврежденных ТЭС и ТЭЦ. И, конечно же, подготовка к зиме будет продолжаться до октября. То есть еще время увеличить процент отремонтированных объектов энергосистемы. Но ситуация по-прежнему сложная и энергетики не берутся точно прогнозировать, какими будут отключения и как долго они продлятся.

"Подготовка к зиме еще продолжается, до ноября у нас есть время, чтобы подготовиться, в частности для прохождения сложных сценариев, которые могут быть обусловлены обстрелами российских войск", — заявил руководитель комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

По его словам, Украина войдет в отопительный сезон примерно с теми же мощностями, что и в прошлом году. Однако вопрос состоит не только в том, хватит ли генерации тока, но и в возможностях его распределять. здесь все зависит от того, как РФ будет атаковать энергетическую инфраструктуру Украины зимой.

Какие могут быть отключения света в Украине

Графики отключений в большинстве регионов уже разработали. К примеру, во Львовской области их введут с 1 октября (действовать они начнут только по распоряжению госкомпании "Укрэнерго" и при необходимости сократить потребление). А продолжительность отключений может составлять до 2 часов подряд и до 4 часов в сутки в целом.

В Полтавской области, как отмечают в ПОГА, может быть шесть очередей отключения электроэнергии. Кроме того, графики аварийных и плановых отключений уже разработали в "Винницаоблэнерго". Относительно продолжительности обесточивания их периодичность может колебаться от 2 до 4 часов подряд.

Как говорят чиновники, примерно такая же ситуация – в остальных регионах Украины.

Напомним, ранее руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предположил, что в осенне-зимний период страна-агрессор Россия может усилить обстрелы Украины с применением ракет и дронов. Оккупанты будут бить как по объектам гражданской инфраструктуры, так и по военным объектам. Мусиенко считает, что РФ может повторить сценарий осени 2022.

Также Мусиенко рассказал, какие именно дроны производит Россия и для чего агрессору нужно масштабное производство.

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