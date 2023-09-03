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Угроза блэкаутов в Украине: эксперт назвал вероятные сроки массовых отключений

Алексей Тесля
3 сентября 2023, 11:39 обновлено 3 сентября, 11:44
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Владимир Омельченко объяснил, когда ожидается дефицит электроэнергии в Украине.
Блэкаут, Омельченко
Владимир Омельченко спрогнозировал отключения в Украине / коллаж Главред, фото УНИАН и Energy Club

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко спрогнозировал вероятность новых отключений электроэнергии в Украине в осенне-зимний период в связи с массированными воздушными атаками российских оккупантов.

Он считает, что дефицит электроэнергии в Украине не будет постоянным - это возможно только в пиковые морозы и отдельные часы. Такое мнение он высказал в интервью Главреду.

"Например, в вечерние пики или когда эти два фактора совпадают", - говорит эксперт.

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Вместе с тем в другое время дефицит электроэнергии в Украине будет значительно меньшим, прогнозирует он.

"Плановые отключения будут - я предвижу, что в первую очередь они возможны в январе и феврале, когда обычно самые большие морозы и в вечерние пики, с 18.00 до 22.00", - добавил Омельченко.

Ранее эксперт пояснил, ждать ли украинцам затяжных блэкаутов зимой. По словам Андрея Закревского, к возможным экстренным ремонтам инфраструктуры коммунальщикам и властям Украины нужно готовиться заранее.

Кто такой Владимир Омельченко

Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.

Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.

В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения;

1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины;

1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;

2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;

С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

Напомним, ранее эксперт спрогнозировал последствия ударов РФ зимой. Сегодня сложно определить потенциал российских ракетных ударов, противовоздушной обороны и того, как долго продлится война.

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Владимир Омельченко война России и Украины блэкаут
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