Угроза блэкаутов в Украине: эксперт назвал вероятные сроки массовых отключений

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко спрогнозировал вероятность новых отключений электроэнергии в Украине в осенне-зимний период в связи с массированными воздушными атаками российских оккупантов.
Он считает, что дефицит электроэнергии в Украине не будет постоянным - это возможно только в пиковые морозы и отдельные часы. Такое мнение он высказал в интервью Главреду.
"Например, в вечерние пики или когда эти два фактора совпадают", - говорит эксперт.
Вместе с тем в другое время дефицит электроэнергии в Украине будет значительно меньшим, прогнозирует он.
"Плановые отключения будут - я предвижу, что в первую очередь они возможны в январе и феврале, когда обычно самые большие морозы и в вечерние пики, с 18.00 до 22.00", - добавил Омельченко.
Ранее эксперт пояснил, ждать ли украинцам затяжных блэкаутов зимой. По словам Андрея Закревского, к возможным экстренным ремонтам инфраструктуры коммунальщикам и властям Украины нужно готовиться заранее.
Кто такой Владимир Омельченко
Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.
Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.
В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения;
1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины;
1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;
2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;
С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.
Напомним, ранее эксперт спрогнозировал последствия ударов РФ зимой. Сегодня сложно определить потенциал российских ракетных ударов, противовоздушной обороны и того, как долго продлится война.
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