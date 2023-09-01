Эксперт пояснил, ждать ли украинцев затяжных блэкаутов зимой

В отопительный сезон 2023/2024 длительность блэкаутов в домах украинцев из-за обстрелов оккупантов будет зависеть в том числе и от погодных условий. Об этом в интервью Главреду председатель правления ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский.
"Если россияне сделают все "правильно", то в городах рядом с линией соприкосновения могут быть и навсегда. Все зависит от того, какой будет зима, но есть статистическая вероятность. Это уже глобальное изменение климата, а не глобальное потепление, потому что где-то теплеет, а где-то становится более континентальный климат, как у нас на Луганщине, Донетчине и Харьковщине, что означает более холодные зимы и более жаркое лето. И даже сейчас, в августовскую жару, средняя температура год от года отличается на доли градуса. Хорошо, что начало лета было холодным, но в прошлом году и в конце лета было холодно. А это значит, что если первая половина года была холодной, то вторая, вероятно, будет теплой. И сейчас, глядя на то, что в августе у нас стоит жара, дай бог, чтобы нам повезло и холодной была осень, а не зима. Если же это не компенсируется, то зима будет холоднее", ‒ сказал эксперт.
По словам Закревского, к возможным экстренным ремонтам инфраструктуры коммунальщикам и властям нужно готовиться заранее.
"А это значит, что если раньше многоэтажка спокойно переживала двое-трое суток с понижением температуры внутри помещений с +27 до +9 при среднесуточной температуре 0...+ 5 градусов, то за -10 в течение трех дней такая многоэтажка не будет стоять. И если вовремя не придут и не спустят батареи, то все это замерзнет. И тогда блэкаут, когда в дом невозможно подать холодную, горячую воду, электроэнергию и канализацию, может длиться намного дольше. И тогда эти аварийные ремонты станут срочной проблемой, которую нужно будет решать. А ребята, которые занимались ремонтами, служат. Уже сейчас электриков, сантехников нужно было возвращать назад", ‒ подытожил он.
Кто такой Андрей Закревский
Андрей Закревский - эксперт по вопросам энергетики.
Инженер по добыче нефти и газа, аспирант МНТУ им. Бугая. Директор и консультант по развитию украинских добывающих и нефтесервисных компаний ( "КУБ-ГАЗ", "Регион", "НТП Буровая техника"). Руководитель проекта "Первый Буровой Портал".
Сфера научных исследований: геофизические исследования при бурении и эксплуатации горизонтальных скважин, экологические и экономические аспекты внедрения технологии ГРП на истощенных месторождениях Украины. Изучение влияния нефтегазовой отрасли на биоразнообразие Украины. Промышленная экология. Последовательный сторонник внедрения методов ГРП и колтюбинговых технологий в украинской нефтегазовой отрасли.
Руководитель консалтингового агентства " энергоисточники "и председатель правления Ассоциации"нефть и газ Украины".
Отопительный сезон в Украине
Военный эксперт Олег Жданов оценил риск блэкаута в Украине осенью и зимой. По его мнению, все будет зависеть не только от угроз военных атак России, но и от способности восстановить украинскую критическую инфраструктуру, которая была повреждена врагом в рамках прошлого отопительного сезона.
Отопительный сезон в Украине под угрозой, поскольку Россия серьезно повредила ТЭС и ТЭЦ, считает глава Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский. Он напомнил, что в стране очень медленно восстанавливается критическая инфраструктура, ситуация может привести к проблемам.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина намерена усилить ПВО, чтобы снизить угрозы для проведения будущего отопительного сезона. Как утверждает чиновник, энергетическая система лучше защищена, чем в феврале 2022 года.
Другие новости:
- Генераторы и павербанки еще понадобятся: в Украину могут вернуться отключения света
- Трамваи и троллейбусы стали: в мегаполисах Украины прошла волна отключений света
- Украинцы мало экономят свет: в "Укрэнерго" рассказали, будут ли отключени