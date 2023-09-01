УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Эксперт пояснил, ждать ли украинцев затяжных блэкаутов зимой

Дмитрий Видоменко
1 сентября 2023, 13:21 обновлено 1 сентября, 13:41
19
По словам Андрея Закревского, к возможным экстренным ремонтам инфраструктуры коммунальщикам и властям Украины нужно готовиться заранее.
Блэкаут, Закревский
Блэкаут, Закревский / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

В отопительный сезон 2023/2024 длительность блэкаутов в домах украинцев из-за обстрелов оккупантов будет зависеть в том числе и от погодных условий. Об этом в интервью Главреду председатель правления ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский.

"Если россияне сделают все "правильно", то в городах рядом с линией соприкосновения могут быть и навсегда. Все зависит от того, какой будет зима, но есть статистическая вероятность. Это уже глобальное изменение климата, а не глобальное потепление, потому что где-то теплеет, а где-то становится более континентальный климат, как у нас на Луганщине, Донетчине и Харьковщине, что означает более холодные зимы и более жаркое лето. И даже сейчас, в августовскую жару, средняя температура год от года отличается на доли градуса. Хорошо, что начало лета было холодным, но в прошлом году и в конце лета было холодно. А это значит, что если первая половина года была холодной, то вторая, вероятно, будет теплой. И сейчас, глядя на то, что в августе у нас стоит жара, дай бог, чтобы нам повезло и холодной была осень, а не зима. Если же это не компенсируется, то зима будет холоднее", ‒ сказал эксперт.

По словам Закревского, к возможным экстренным ремонтам инфраструктуры коммунальщикам и властям нужно готовиться заранее.

видео дня

"А это значит, что если раньше многоэтажка спокойно переживала двое-трое суток с понижением температуры внутри помещений с +27 до +9 при среднесуточной температуре 0...+ 5 градусов, то за -10 в течение трех дней такая многоэтажка не будет стоять. И если вовремя не придут и не спустят батареи, то все это замерзнет. И тогда блэкаут, когда в дом невозможно подать холодную, горячую воду, электроэнергию и канализацию, может длиться намного дольше. И тогда эти аварийные ремонты станут срочной проблемой, которую нужно будет решать. А ребята, которые занимались ремонтами, служат. Уже сейчас электриков, сантехников нужно было возвращать назад", ‒ подытожил он.

Кто такой Андрей Закревский

Андрей Закревский - эксперт по вопросам энергетики.

Инженер по добыче нефти и газа, аспирант МНТУ им. Бугая. Директор и консультант по развитию украинских добывающих и нефтесервисных компаний ( "КУБ-ГАЗ", "Регион", "НТП Буровая техника"). Руководитель проекта "Первый Буровой Портал".

Сфера научных исследований: геофизические исследования при бурении и эксплуатации горизонтальных скважин, экологические и экономические аспекты внедрения технологии ГРП на истощенных месторождениях Украины. Изучение влияния нефтегазовой отрасли на биоразнообразие Украины. Промышленная экология. Последовательный сторонник внедрения методов ГРП и колтюбинговых технологий в украинской нефтегазовой отрасли.

Руководитель консалтингового агентства " энергоисточники "и председатель правления Ассоциации"нефть и газ Украины".

Отопительный сезон в Украине

Военный эксперт Олег Жданов оценил риск блэкаута в Украине осенью и зимой. По его мнению, все будет зависеть не только от угроз военных атак России, но и от способности восстановить украинскую критическую инфраструктуру, которая была повреждена врагом в рамках прошлого отопительного сезона.

Отопительный сезон в Украине под угрозой, поскольку Россия серьезно повредила ТЭС и ТЭЦ, считает глава Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский. Он напомнил, что в стране очень медленно восстанавливается критическая инфраструктура, ситуация может привести к проблемам.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина намерена усилить ПВО, чтобы снизить угрозы для проведения будущего отопительного сезона. Как утверждает чиновник, энергетическая система лучше защищена, чем в феврале 2022 года.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война России и Украины блэкаут
Реклама

Главное за день

Войска РФ должны выйти из Крыма, есть два пути возврата полуострова – Зеленский

Войска РФ должны выйти из Крыма, есть два пути возврата полуострова – Зеленский

13:23 Политика
Под Москвой после атаки БПЛА горит цех, где делают электронику для ракет – ГУР

Под Москвой после атаки БПЛА горит цех, где делают электронику для ракет – ГУР

12:25 Украина
"10 лет у нас будет": Буданов спрогнозировал, когда РФ попытается взять реванш

"10 лет у нас будет": Буданов спрогнозировал, когда РФ попытается взять реванш

12:04 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:23

Что значит "скривитися як середа на п’ятницю": Авраменко удивил ответом

13:23

Войска РФ должны выйти из Крыма, есть два пути возврата полуострова – Зеленский

13:21

Эксперт пояснил, ждать ли украинцев затяжных блэкаутов зимой

13:15

Что не любит и кого слушается Буданов: интересные факты про главного разведчикаВидео

12:56

FAVBET уплатил в августе более 500 млн гривен налогов реклама

Украине грозит длительный блэкаут этой зимой - ЗакревскийУкраине грозит длительный блэкаут этой зимой - Закревский
12:51

Монатик показал, как провел своих детей в школу

12:44

Буданов пояснил, как Кремль пытается обмануть Лукашенко с ядерным оружием

12:32

Дочь Евгения Кошевого удивила чересчур взрослым образом

12:25

Под Москвой после атаки БПЛА горит цех, где делают электронику для ракет – ГУРВидео

Реклама
12:21

Его нужно продавать: готовим культовый соус для "Биг Мака" в домашних условиях

12:04

"10 лет у нас будет": Буданов спрогнозировал, когда РФ попытается взять реванш

11:51

"Очень всерьез и тщательно планировали": Буданов рассказал, как Кремль готовил покушения на Зеленского

11:44

Оккупанты ударили "Калибром" по предприятию на Винничине: есть пострадавшие

11:29

"Тина всегда поддерживает военных": фанаты Кароль жестко ответили Коле Серге

11:15

Их запрещено нагревать: 4 предмета, которые могут взорваться в микроволновке

11:13

Украина наносит удары новой ракетой, у оккупантов РФ "будет пылать" – Данилов

10:05

Невероятно простой трюк, чтобы развесить одежду за считанные секунды

10:04

"Вопрос будет решен": Данилов объяснил, будут ли мобилизовывать ограниченно пригодных

09:51

ВСУ бьют войска РФ и достигли паритета с врагом в одном из ключевых компонентов

09:42

Гиркин идет в президенты: лучшей спарринг-груши для Путина сложно было найтимнение

Реклама
09:37

Атака на аэродром в Пскове: Ил-76 поразили с территории РФ - Буданов

09:17

В Украине хотят радикально поменять выплату зарплат: в чем дело

08:55

Какой сегодня праздник 1 сентября: кого нужно поздравить в этот день

08:54

В РФ пожаловались на атаку дронов в Московской и Курской областях: вспыхнул пожарВидео

08:25

Закона о запрете мужчинам выезжать за границу нет: адвокат рассказал о юридическом казусе

08:01

Пентагон заказал для Украины ракеты средней дальности AMRAAM

07:58

Гороскоп на завтра 2 сентября 2023: Овнам никакого кофе, Девам - меньше покупок

07:23

Украинцев, которые незаконно покинули страну, могут экстрадировать: кого это коснется

06:46

Первые 10 танков Abrams прибудут в Украину в середине сентября - Politico

05:30

Как понять, что мед испортился: на это указывают 3 признака

05:00

Почему предки не стригли ногти и волосы 2 сентября: приметы дня

05:00

Как быстро отбелить белое белье: давно забытый, но очень хороший способ

03:44

Gripen, Rafale или F-16: авиационный эксперт объяснил, какие истребители нужны ВСУВидео

03:10

Эктор Хименес-Браво раскрыл подробности про свою украинскую пассию

02:40

"Мы реально наносим поражение": Жданов прокомментировал удары по территории РФ

02:02

Время пришло: какие деревья обрезают осенью

01:15

"Готовиться к зиме": эксперт раскрыл, есть ли вероятность отселения части Киева

00:10

Головокружительная оптическая иллюзия: мало кому удается найти обувь за 60 секунд

31 августа, четверг
23:59

Немецкая модель удлинила ноги на 13 сантиметров: как это выглядит

23:36

Война может завершиться в 2023 году: президент озвучил важнейшие условия

Реклама
23:24

Нестареющая Сальма Хайек показала тонкую талию и роскошный топ

23:18

Сергей Стерненко. Псков никогда не существовалВидеоблоги

22:58

ВСУ мощно разгромили 6 складов боеприпасов оккупантов - генерал

22:49

Не спрашивайте меня, сколько раз я сам хотел застрелить "быка"мнение

22:35

"Будут весомые вещи": Зеленский анонсировал важную неделю для Украины

22:31

Как дневной сон влияет на мозг: свойства, о которых вы не подозревали

22:30

Стрельба в Днепре: суд отправил полицейского под домашний арест

22:12

Украинские воины под Бахмутом одним дроном уничтожили технику оккупантов на $5 млнВидео

22:12

Где твой ребенок: знойную Тину Кунаки захейтили за ее образ жизни

21:45

Как сейчас выглядит симпатяга Кэри Махоуни из фильмов "Полицейская академия"

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять