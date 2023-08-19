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Данилов рассказал, как власти собираются проводить отопительный сезон в условиях атак врагов

Дмитрий Видоменко
19 августа 2023, 17:08 обновлено 19 августа, 17:09
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Власти делают все, чтобы улучшить систему ПВО. На нее и на энергетиков власти Украины в основном и делают основную ставку, говорит Алексей Данилов.
Данилов, батарея
Данилов сделал заявление по батарее / коллаж Главред, фото УНИАН

Власти Украины делают все, чтобы максимально улучшить противовоздушную оборону: на нее и на энергетиков, уже имеющих опыт работы в сложных условиях, Украина делает основную ставку в прохождении отопительного сезона. Об этом в эфире "Украинского радио" сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Вопрос по отопительному сезону стоит на контроле: на ближайшем заседании ставки Верховного главнокомандующего мы заслушаем отчет по этому поводу премьер-министра, министра энергетики, вице-премьер-министра Кубракова и всех, кто занимается этим вопросом. Это будет юбилейное заседание ставки, которое состоится в ближайшее время", – рассказал чиновник.

Секретарь СНБО добавил, что сейчас украинская энергетическая система защищена гораздо лучше, чем это было в феврале 2022 года.

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"Это непростая работа, ведь у нас большая территория, и защитить все физическими защитными Что касается ПВО, то с утра до вечера занимаемся этим вопросом для того, чтобы максимально увеличить количество средств поражения именно противовоздушной обороны. Мы не можем сейчас сказать, что можем защитить все, но тем не менее, все будет гораздо лучше, чем это было в прошлом году", - сказал он.

Отопительный сезон в Украине

Руководитель правительства Денис Шмыгаль ранее сказал, что Украина готова к отопительному сезону на 60%. По его словам, государство работает над решением вопросов еще с мая.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что следующей зимой Украина собирается использовать все энергоблоки, которые расположены на подконтрольных Киеву украинских территориях

Руководитель Укрэнерго Владимир Кудрицкий считает, что зимой 2023-2024 года Украине нужны будут все энергоблоки. Понадобятся даже старые электростанции, которые не работали уже давно.

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