Отопительный сезон в Украине под угрозой, РФ сильно повредила ТЭС и ТЭЦ – НКРЭКУ

Восстановление объектов тепловой генерации, которые повредила своими ударами страна-оккупант Россия, серьезно затянулось, сказал Константин Ущаповский.

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Успешное прохождение осенне-зимнего отопительного сезона под вопросом - НКРЭКУ / Коллаж: Главред, фото: ДТЭК, Киевэнерго

Объекты тепловой генерации Украины после ударов агрессора России восстановлены лишь на 1,6% от объема повреждений. В связи с такой ситуацией возникают сомнения относительно успешного прохождения страной осенне-зимнего отопительного периода. Об этом заявил глава Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Константин Ущаповский.

Как сообщает Инфтерфакс-Украина, он сказал, что, согласно данным на 1 июля, есть серьезные сомнения относительно успешного проведения осенне-зимнего отопительного периода в этом году.

"К сожалению, цифры, которыми мы сегодня располагаем относительно выполнения аварийно-восстановительных работ, а это отчетность на 1 июля этого года, не дает нам положительного мнения относительно успешного прохождения ОЗП (осенне-зимнего периода, - ред.)", - сказал Ущаповский.

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По его словам, повреждения ТЭС и ТЭЦ оцениваются в 29,9 миллиардов гривен, а восстановительные работы провели только на 482 миллиона гривен.

Объекты Укрэнерго должны быть отремонтированы на сумму в 9,6 млрд. грн, а работы выполнении лишь на 681 млн гривен. Причем в ситуации, когда у компании есть ресурсы для выполнения работ.

Константин Ущаповский подчеркнул, что цифры вызывают вопросы. Регулятор анализирует ситуацию и статистику.

Отопительный сезон в Украине

Глава правительства Денис Шмыгаль ранее сказал, что Украина готова к отопительному сезону на 60%. По его словам, государство работает над решением вопросов еще с мая.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что следующей зимой Украина собирается использовать все энергоблоки, которые расположены на подконтрольных Киеву украинских территориях

Руководитель Укрэнерго Владимир Кудрицкий считает, что зимой 2023-2024 года Украине нужны будут все энергоблоки. Понадобятся даже старые электростанции, которые не работали уже давно.

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