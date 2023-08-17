Жданов оценил риск блэкаута в Украине осенью и зимой: "Будет зависеть не от количества ракет"

Украина протянула прошлую зиму за счёт советской энергетической системы. Что будет в этом году, рассказал Олег Жданов.

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Олег Жданов оценил риск блэкаута в Украине осенью и зимой / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Сезон осень-зима 2023-24 может быть еще более сложным из-за российских ракетных атак. Такой неутешительный прогноз озвучивают многие эксперты. Полковник запаса Олег Жданов озвучил свое мнение по этому поводу в интервью Главреду.

По его словам, определяющую роль будет играть не количество ракет у России, а то, насколько Украине удалось восстановить энергосистему, разрушенную за 2022-2023 годы.

"Мы протянули эту зиму за счёт советской энергетической системы: Советский Союз всегда строил "дубль два", то есть всё дублировались. Так, например, по нормам у нас в каждой трансформаторной будке стоит два трансформатора. И по советским меркам нагружать можно было не более чем на 50% каждый. Расчет был на то, что, если один выходит из строя, второй должен был полностью взять на себя его нагрузку. Это уже потом наши энергодельцы, которые рулят рынком, разрешили давать нагрузку в 75%. А реально в жизни оба трансформатора у нас гудели на полную мощность. Так что за счёт этой дублированной системы мы протянули зиму", - объяснил Жданов.

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По его словам, насколько Украина сейчас восстановит энергосистему, разрушенную за 2022-2023 годы, настолько у нас будет шанс протянуть эту зиму.

"Ведь если будет выбивать второй трансформатор, этой зимой никто ничего не восстановит, пока не привезут новый", - отметил он.

Как сообщал Главред, ранее руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предположил, что в осенне-зимний период страна-агрессор Россия может усилить обстрелы Украины с применением ракет и дронов. Оккупанты будут бить как по объектам гражданской инфраструктуры, так и по военным объектам. Мусиенко считает, что РФ может повторить сценарий осени 2022.

Также Мусиенко рассказал, какие именно дроны производит Россия и для чего агрессору нужно масштабное производство.

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