К 24 августа РФ готовит ракетный обстрел Киева и захват Купянска – Жданов

Родина-мать, памятник Владимиру и людные места могут стать целями российских ракет в День независимости Украины, считает полковник запаса Олег Жданов.

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В День независимости РФ ударит ракетами по Киеву, но и Украина преподнесёт ей сюрприз – Жданов / Главред

Россия едва ли упустит возможность "поздравить" Украину с Днём независимости в её традиционном стиле – очередными актами террора против украинцев и разрушением украинских городов. Об этой угрозе уже предупредило Командование Воздушных сил ВСУ и Главное управление разведки. Так, замначальника ГУР МО Вадим Скибицкий заявил, что РФ 24 августа может устроить несколько волн ракетных атак, однако спикер Командования ВС ВСУ Юрий Игнат поспешил заверить, что защитники неба в преддверии праздника будут "усиленно контролировать обстановку".

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, какие места Киева и других украинских городов могут стать целями российских ракет в День независимости Украины, на каких направлениях на фронте Россия может попытаться продвинуться в преддверии 24 августа, какой подарок Украина может сама себе преподнести в этот праздник, а также каким может быть День независимости нашей страны в 2024 году, закончится ли к тому времени война.

Как Россия в этом году может "поздравить" Украину с Днём независимости? Чего ждать в преддверии 24 августа и непосредственно в этот день, на ваш взгляд?

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В преддверии 24 августа или в этот день нам не миновать ракетного или "шахедного" удара. Это вполне в стиле Российской Федерации.

Самые тяжёлое, что может нас ждать в преддверии этой даты, – попытка России отбить у нас Купянск. Сейчас на Купянско-Лиманском направлении наблюдается активизация, и на этом участке фронта противник и дальше будет активно развивать боевые действия. Это единственное место, где у россиян есть явное преимущество, и они могут воспользоваться этим. Если говорить о местности там, то это вытянутый выступ от Купянска на юг к Боровой и практически до окончания Оскольского водохранилища. Россияне, скорее всего, хотят отхватить этот кусок территории, чтобы прикрыться естественной преградой – этим водохранилищем, чтобы быть уверенными в том, что мы не сможем его форсировать.

Какие у российских войск шансы добиться своей цели относительно Купянска?

В процентном соотношении оценить эти шансы тяжело. Скажу так: шансы у них на это небольшие, но есть.

Самое плохое для нас тут то, что противник может заставить нас вводить в бой свежие резервы на этом участке фронта. А это значит, что резервов может не хватить на Мелитопольском или Бердянском направлениях, где мы ведём контрнаступательную операцию. В этом и заключается главный замысел противника.

Захват территории и прикрытие водохранилищем – это само собой, это военная составляющая, тактическая. Стратегическая составляющая состоит в том, чтобы оттянуть наши резервы и заставить нас вводить их в бой на других участках фронта.

Если Россия сможет занять эти позиции, куда дальше она может двигаться, какими будут последствия для нас? Например, могут ли усилиться обстрелы Харькова и области? Что это даст России с чисто военной точки зрения?

Если гипотетически допустить, что Россия отрежет нас по Оскольскому водохранилищу, то, глянув на карту, можно увидеть, что российские войска таким образом выходят на Святогорск, а это окраина Славянска. Россияне об этом мечтали – Славянск и Краматорск. Далее от Святогорска можно двигаться, допустим, на Барвинково вдоль границы или на Александровку – принципиальной разницы нет.

Так что российские войска, может быть, и не пойдут в Харьковскую область, потому как им нужно будет, во-первых, форсировать реку, чтобы повторно выйти на Изюм, а для них это большие риски, ведь логистика через реку весьма затруднённая. Во-вторых, в случае достижения здесь успеха российские войска дальше смогут двигаться вдоль административной границы Донецкой области.

Какие ещё события на фронте возможны к этой дате? Может ли Россия попытаться наступать на каких-либо других направлениях или устроить очередной акт безумия вроде подрыва Каховской ГЭС?

Нет, думаю, ничего подобного Россия не вычудит. Дело в том, что на других направлениях у россиян попросту недостаточно сил и средств. Если в ближайшую неделю у нас будет успех на бердянском или мелитопольском направлениях, то вполне возможно произойдёт обратный процесс – русским придётся снимать войска с того же Сватовско-Кременного участка, чтобы спасать положение, потому что резервов у них практически не осталось. У россиян есть небольшие резервы, но их явно недостаточно, чтобы остановить украинское наступление, когда мы начнём вводить в бой главные силы.

Возможны ли какие-либо провокации на той же Запорожской АЭС вблизи 24 августа?

Нет. Запорожскую АЭС пока что можно отодвинуть в сторону.

Единственной предпосылкой для терактов на ЗАЭС может стать только угроза её потери российскими оккупационными войсками. Пока россияне там находятся и пока нет угрозы её потери для них, то есть украинские войска ЗАЭС не окружают и не штурмуют, противник сидит там спокойно и подрывать ничего не будет. А вот когда появится угроза и возникнет необходимость для российских войск отступать, тогда можно будет говорить об угрозе теракта на ЗАЭС.

А насколько вероятны ко Дню Независимости какие-либо сюрпризы со стороны Беларуси и согнанных туда "вагнеровцев"? Там могут быть противником предприняты какие-либо действия, которые могут представлять для нас угрозу?

Вряд ли. Безусловно, существует вероятность вооружённых провокаций на границе с Беларусью, но не более того. Ведь, во-первых, численность ЧВК "Вагнер" очень невелика. Во-вторых, уже появилась информация о том, что "Вагнер" распускает своих бойцов из-за отсутствия финансирования.

Известно, отряд "вагнеровцев" был отправлен в Ливию, и это может быть операцией прикрытия для двух действий: либо "вагнеровцы" должны просочиться поодиночке или небольшими группами в Россию, где у них точно остались схроны с оружием (российское министерство обороны смогло забрать себе только вершину айсберга), либо они готовят масштабную переброску в Африку, например, в Нигер, Мали или ЦАР. Скорее всего для Нигера, потому что он просил у них помощи. В общем, сейчас у "Вагнера" появились свои задачи, и он будет больше занят.

Что же касается Беларуси, то сам Лукашенко – не сторонник конфронтации на белорусско-украинской границе, и мы уже не раз убедились в этом. Он основном сдыхался российских войск, и, если оставшиеся россияне что-то и чудят на территории Беларуси, то, скорее всего, делают это без согласования с Лукашенко. "Батьку" никто не спрашивает, ведь он пытается противиться подобным действиям. Лукашенко старается занять позицию ближе к нейтральной – "я не я и лошадь не моя, меня заставили".

Вы говорите, что нужно готовиться к очередному массированному ракетному или "шахедному" удару, а что может стать целями российских ракет? Что для российских пропагандистов было бы идеальной картинкой в 24 августа?

Целями могут стать места массового скопления людей – чем больше жертв, тем лучше для России.

Обратите внимание, россияне ведь в последнее время практически не бьют по военным объектам, потому что попросту не могут их найти. Россияне не могут найти, где расположены наши склады, где – наши резервные бригады. Ведь все они либо рассредоточены, либо очень хорошо прикрыты.

А вот давление на украинское общество с тем, чтобы принудить его к миру, Россия вполне может и будет оказывать, чтобы украинцы согласились на мир любой ценой. А чем можно переубедить общество в этом вопросе? В России уверены, что только жертвами – мол, если не хотите умирать, сдавайтесь, а если не сдадитесь, будете умирать.

Плюс под угрозой удара будут также объекты инфраструктуры.

А декоммунизированная Родина-мать или правительственный квартал в Киеве?

Удары по Киеву точно будут. Однако мы никогда не можем знать наверняка, в какую точку летит российская ракета. Если баллистику мы можем просчитать, поскольку она летит по математической траектории, то с крылатыми ракетами и "шахедами" – проблематично, поскольку они могут повернуть перед заходом на цель. Однако в том, что удары по Киеву будут, я даже не сомневаюсь.

В какую точку Киева Россия будет целиться – вариантов море. Целью может стать и памятник Владимиру Великому. Ведь россияне уже у себя в Москве поставили памятник Владимиру, и Путин пытается перетягивать одеяло на себя, переписывая историю и доказывая, что Русь была только российская, а никакой Киевской Руси не было.

Кстати, насколько я понимаю, одна из российских ракет уже когда-то целилась в памятник Владимиру, но упала недалеко от нового пешеходного моста. Памятник Владимиру находится буквально в двухстах метрах от места падения ракеты.

Родина-мать – да, тоже под угрозой удара. После того, как на этом монументе поменяли герб, Родина-мать воспринимается россиянами как "бандеровка" и "укронацистка". Теперь в понимании россиян её нужно снести.

Потому такие удары по памятникам вполне реальны.

Кроме того, стоит вспомнить недавнее решение суда о том, что разрыв договора с музеем Киево-Печерская лавра и Московским патриархатом вполне законен. Это говорит о том, что вскоре из Лавры выселят Московский патриархат, а, значит, в понимании россиян Лавра станет вражеской, и тогда – "Так не доставайся же ты никому!".

Ну и, естественное, попадание российской ракеты где-нибудь в районе улицы Банковой было бы знаковым для России. По куполу Кремля, точнее здания Сенатского дворца был же прилёт.

Могут ли к концу августа целями российских ракетных атак стать объекты энергетической инфраструктуры? Или это цели на осень-зиму?

Это на осень. У России сейчас проблемы с ракетами, как бы она ни бахвалилась. Потому частота ракетных ударов стала гораздо ниже. С "шахедами" дела обстоят получше, потому РФ их чаще применяет, а вот с ракетами есть проблемы. Скорее всего, Россия будет копить на осень нужное количество ракет, а зимой она попробует повторить блекаут.

А, на ваш взгляд, оставшиеся запасы ракет и способность производить новые позволят России погрузить Украину в многодневный блекаут этой зимой?

Определяющую роль тут будет играть даже не количество ракет у России. Мы протянули эту зиму за счёт советской энергетической системы: Советский Союз всегда строил "дубль два", то есть всё дублировались. Так, например, по нормам у нас в каждой трансформаторной будке стоит два трансформатора. И по советским меркам нагружать можно было не более чем на 50% каждый. Расчет был на то, что, если один выходит из строя, второй должен был полностью взять на себя его нагрузку. Это уже потом наши энергодельцы, которые рулят рынком, разрешили давать нагрузку в 75%. А реально в жизни оба трансформатора у нас гудели на полную мощность. Так что за счёт этой дублированной системы мы протянули зиму.

Насколько сейчас мы восстановим энергосистему, разрушенную за 2022-2023 годы, настолько у нас будет шанс протянуть эту зиму. Ведь если будет выбивать второй трансформатор, этой зимой никто ничего не восстановит, пока не привезут новый.

Насколько вообще Россия сейчас привязывается к каким-либо знаковым датам, когда планирует очередные обстрелы, акты террора против Украины? Нужны ли ей поводы?

Удары не наносятся совсем без причины. Например, удары по Одессе объяснялись тем, что России нужно было разрушить зерновую сделку. Хотя в последнее время, осуществляя удары, Россия больше старается привязываться к реалиям войны, чем раньше. Тем не менее, "скрепы" срабатывают и на какие-то знаковые даты. В последние дни, как видите, никаких дат не было, а обстрелы были, поэтому противник действует именно по военной необходимости.

Вполне возможно, что Россия устроит обстрел в День Независимости или День флага. Ну и дальше, когда будут знаковые даты, россияне вполне могут к ним привязываться. Впрочем, привязка к датам, в принципе, будет не столь существенной, потому что ракет Россия уже особо не накидается. У РФ уже нет возможности действовать так, как в своё время делал Суровикин, когда за раз выстреливалось по 80-100 ракет. Посмотрите на недавние обстрелы – Россия выстреливает за раз примерно 30 ракет, да и то там такая "сборная солянка", когда запускают всё, что сумели наскрести.

А Украина какие сюрпризы способна преподнести России в День Независимости? Может ли она себе устроить подарок в виде ударов по Крымскому мосту или "бавовны" в Москве?

Да, вполне может. До Крымского моста мы достаем пока только дронами, но, тем не менее, мы можем организовать такие атаки, которых враг не ожидает. Необязательно это будет Москва. Это могут быть любые военные объекты на территории России. Это больное бьёт по Российской Федерации.

А так, всё будет зависеть от нашего успеха на фронте и от передачи нам вооружений. Если будет успех на фронте, значит, мы будем приближаться к Азовскому побережью, и тогда наши ракеты типа SCALP и Storm Shadow смогут достать до 145-ой опоры Крымского моста, которая находится уже у границы с РФ. А если нам передадут немецкие Taurus с дальностью 550 км, то мы много куда достанем.

То есть вы не исключаете, что ко Дню Независимости ВСУ продвинутся к Азовскому побережью? Это вероятный сценарий?

Вполне вероятный. Сейчас немного затормозилась ситуация, потому что Россия бросает в бой всё, что у нее есть, прекрасно понимая значимость линий обороны. За первую линию обороны был тяжёлый бой.

Каким, на ваш взгляд, может быть День Независимости Украины 2024 года? Может ли закончиться война к тому времени?

По оптимистическому прогнозу День Независимости Украины в 2024 году мы будем праздновать в статусе страны, в которой наконец наступил мир. Вряд ли война затянется дольше. Думаю, самый крайний срок окончания этой войны – май 2024 года. Потому что это начало предвыборной кампании, и наша победа в этой войне становится "золотой карточкой" Джо Байдена, которая увеличит его шансы остаться на второй срок в Овальном кабинете.

Речь идёт только о выборах в США? Ведь в 2024-ом выборы намечаются и в США, и у нас.

Российские президентские выборы вообще не играют роли. Судьба российских выборов будет определена ещё до выборов. У российской элиты осталось меньше полугода – до 1 января 2024 года. Ей нужно сейчас определиться: либо она идёт с Путиным ещё на семь лет, либо нужно что-то менять.

И, вероятнее всего, российская элита будет Путина менять?

Скорее всего, да. Потому что с каждым днём всё больше и больше информации о сепаратных переговорах, которые ведутся представителями российского истеблишмента с представителями Запада. Например, встречаются главы спецслужб, тот же директор ЦРУ с Нарышкиным, то есть со Службой внешней разведки России – это мировая практика говорить через спецслужбы.

Сам факт того, что такие переговоры ведутся, говорят о том, что российская элита колеблется. Российская элита понимает, что с Путиным она останется в глухой изоляции, даже если будет строить "серые" схемы, пытаясь обходить санкции, но она точно не поедет в ближайшие годы на Лазурный берег, не выйдет на своей яхте в море, не посидит на своей вилле и не воспользуется своим кипрским или швейцарским счётом.

Вот представителям российской элиты и предлагают остаться с тоталитарным режимом, но заменить вождя и команду. С уходом Путина новая российская политическая элита может начать выстраивать отношения с Западом с чистого листа, на что западные страны и давят.

Иными словами, на ваш взгляд, сроки окончания войны в значительной степени будут привязаны к президентским выборам в США?

На мой взгляд, именно так. Потому что у Байдена нет других аргументов, чтобы убедить американскую общественность.

Трамп – основной конкурент Байдена. И до 50% им обоим не хватает каких-то 10%, они идут примерно одинаково. Если, не дай бог, мы проигрываем войну или случится заморозка конфликта с "Минском-3", трамписты просто порвут Байдена и демократов за то, что деньги американских налогоплательщиков были потрачены впустую. А сумма уже немаленькая – 66 миллиардов долларов. Потому у Байдена нет выбора. Как бы он или демократы ни хотели бы сохранить целостность России (они об этом очень сильно заботятся, чтобы ядерное оружие не попало в не понятно какие руки и не полетело куда попало), они уже вошли в эту войну на стороне Украины и не могут позволить себе проиграть.

Если же Байден сможет сказать, что благодаря помощи США был остановлен конфликт и кровопролитие, самое больше со времен Второй мировой войны, а также была предотвращена ядерная катастрофа, недостающие 10% ему будут просто обеспечены.