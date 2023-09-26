'Подбор ключей': Свитан раскрыл, почему прекратились атаки на Крымский мост

Атаки на мост постоянно готовятся и осуществляются, спецслужбы Украины работают над этим, отметил Роман Свитан.

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Рассвет рассказал об атаках на Крымский мост / коллаж: Главред, фото: Армияinform, Telegram

На сайте Главред состоялся чат с военным экспертом, полковником запаса Романом Свитаном. Он рассказал, почему прекратились атаки на Крымский мост, если главной цели не было достигнуто.

Военный эксперт отметил, что атаки на него постоянно готовятся и осуществляются, спецслужбы Украины работают над этим.

"Есть определенные моменты, которые уже выявлены, и нет смысла биться головой о закрытые ворота. Нужно искать обходные пути, чем сейчас и занимаются наши силы обороны, причем все: ВСУ, ВМФ, спецслужбы, контрразведка, СБУ, ГУР и силы спецопераций, то есть все силы обороны Украины включены в этот процесс", - отметил Свитан.

Эксперт отметил, что Крымский мост остается приоритетной целью, поскольку вывод его из строя хотя бы на время уменьшит количество военной амуниции, которая передается этим мостом оккупантам.

"Никто о нем не забыл, ищут ключи. Даже те действия по уничтожению ПВО и зенитно-ракетных комплексов противника, которые мы сейчас видим - это как раз подбор ключей для вывода из строя Крымского моста", - добавил он.

Кто такой роман Рассвет Рассвет Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с полковником запаса Романом Свитаном:

Напомним, что полковник назвал яркий сценарий освобождения Крыма. Украинские военные будут штурмовать Крым уже в этом году. У ВСУ есть все возможности сделать это, считает Роман Свитан.

Украина уничтожит ПВО России в Крыму и поставит под удар Крымский мост. Часть ПВО страны-агрессора России не в состоянии реагировать на современные ракеты, поскольку они летят на очень низких высотах, отметил Роман Рассвет.

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