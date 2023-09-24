Украина уничтожит ПВО России в Крыму и поставит под удар Крымский мост – Свитан

Часть ПВО агрессора России не в состоянии реагировать на современные ракеты, поскольку они летят на очень низких высотах, отметил Роман Свитан.

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Украина в ближайшее время уничтожит ПВО России над Крымом - Свитан / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Система противовоздушной обороны России в захваченном Крыму построена на базе комплексов С-400, у которых множество недостатков. Часть российской ПВО не реагирует на летящие на низкой высоте ракеты. Украина уже скоро уничтожит российскую ПВО, после чего позиции российских войск на полуострове, а также Крымский мост, станут уязвимыми. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

Как сообщает 24 канал, он рассказал о том, что российская система ПВО в Крыму базируется системах С-400, у которых есть недостатки.

"Это не "Триумф", а, как раньше говорили, хорошо окрашенный С-300. Все его недостатки С-400 в себя вобрал. По некоторым позициям еще и усилил", - сказал Свитан.

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По его словам, часть такой ПВО основана на системах радиоэлектронной борьбы, которые не реагируют на летящие на очень низких высотах ракеты – ниже лучей локаторов станций. Поэтому российские ЗРК не могут отражать удары на малых расстояниях.

"Эти недостатки очень хорошо играют на руку украинским защитникам. Вероятно, работа, выполняемая сейчас, – начало общей задачи по доминированию в воздухе", - допустил эксперт.

Украина в ближайшее время уничтожит ПВО в Крыму

Согласно прогнозу Свитана, ПВО оккупантов России в захваченном Крыму в ближайшее время будет уничтожено. После этого полуостров будет открыт для авиации и дальнобойных вооружений. Под ударом окажется и Крымский мост.

"ПВО противника в Крыму будет уничтожена в ближайшее время. Сначала уничтожается общая система. Вот С-400 – это основная система, на ее базе развернута ПВО Крыма. А дальше Крым будет открыт для авиации и дальних систем поражения – тех же беспилотников и ракет. Крымский мост под ударом. Вероятно, такой сценарий прогнозируемый", - подчеркнул Роман Свитан.

Ситуация в Крыму

22 сентября армия Украины поразила штаб Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе. Здание штаба российских оккупантов фактически разрушено.

В результате удара сил обороны Украины по Черноморскому флоту серьезно ранены два российских генерала, сказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Разведка уточняет информацию.

В Севастополе прогремели новые взрывы в субботу утром, 23 сентября. Вероятно, были нанесены ракетные удары по позициям российских оккупантов.

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