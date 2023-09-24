УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украина уничтожит ПВО России в Крыму и поставит под удар Крымский мост – Свитан

Андрей Ганчук
24 сентября 2023, 03:00
Часть ПВО агрессора России не в состоянии реагировать на современные ракеты, поскольку они летят на очень низких высотах, отметил Роман Свитан.
ЗРК С-400 РФ, ракета Нептун
Украина в ближайшее время уничтожит ПВО России над Крымом - Свитан / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Система противовоздушной обороны России в захваченном Крыму построена на базе комплексов С-400, у которых множество недостатков. Часть российской ПВО не реагирует на летящие на низкой высоте ракеты. Украина уже скоро уничтожит российскую ПВО, после чего позиции российских войск на полуострове, а также Крымский мост, станут уязвимыми. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

Как сообщает 24 канал, он рассказал о том, что российская система ПВО в Крыму базируется системах С-400, у которых есть недостатки.

"Это не "Триумф", а, как раньше говорили, хорошо окрашенный С-300. Все его недостатки С-400 в себя вобрал. По некоторым позициям еще и усилил", - сказал Свитан.

видео дня

По его словам, часть такой ПВО основана на системах радиоэлектронной борьбы, которые не реагируют на летящие на очень низких высотах ракеты – ниже лучей локаторов станций. Поэтому российские ЗРК не могут отражать удары на малых расстояниях.

"Эти недостатки очень хорошо играют на руку украинским защитникам. Вероятно, работа, выполняемая сейчас, – начало общей задачи по доминированию в воздухе", - допустил эксперт.

Украина в ближайшее время уничтожит ПВО в Крыму

Согласно прогнозу Свитана, ПВО оккупантов России в захваченном Крыму в ближайшее время будет уничтожено. После этого полуостров будет открыт для авиации и дальнобойных вооружений. Под ударом окажется и Крымский мост.

"ПВО противника в Крыму будет уничтожена в ближайшее время. Сначала уничтожается общая система. Вот С-400 – это основная система, на ее базе развернута ПВО Крыма. А дальше Крым будет открыт для авиации и дальних систем поражения – тех же беспилотников и ракет. Крымский мост под ударом. Вероятно, такой сценарий прогнозируемый", - подчеркнул Роман Свитан.

Ситуация в Крыму

22 сентября армия Украины поразила штаб Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе. Здание штаба российских оккупантов фактически разрушено.

В результате удара сил обороны Украины по Черноморскому флоту серьезно ранены два российских генерала, сказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Разведка уточняет информацию.

В Севастополе прогремели новые взрывы в субботу утром, 23 сентября. Вероятно, были нанесены ракетные удары по позициям российских оккупантов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
С-400 новости Крыма война России и Украины Роман Свитан
Реклама

Главное за день

"Вытесняем россиян": ВСУ продолжают наступление в районе Вербового - Генштаб

"Вытесняем россиян": ВСУ продолжают наступление в районе Вербового - Генштаб

23:34 Украина
Оккупанты попали в "ад": ВСУ уничтожают позиции РФ под Бахмутом

Оккупанты попали в "ад": ВСУ уничтожают позиции РФ под Бахмутом

20:49 Украина
Ворвется +31: в какие регионы возвращается лето, а где будут грозы

Ворвется +31: в какие регионы возвращается лето, а где будут грозы

19:27 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

03:00

Украина уничтожит ПВО России в Крыму и поставит под удар Крымский мост – Свитан

01:36

"Могут уйти годы": эксперт спрогнозировал, как скоро Украина вступит в ЕвросоюзВидео

00:01

Безумная оптическая иллюзия для гениев: надо найти леденец среди мороженого за 6 секунд

23 сентября, суббота
23:34

"Вытесняем россиян": ВСУ продолжают наступление в районе Вербового - Генштаб

23:30

Умерла мама Кузьмы Скрябина

Польша темой Украины отвлекает внимание от своих проблем, скандал затихнет после выборов - БогдановПольша темой Украины отвлекает внимание от своих проблем, скандал затихнет после выборов - Богданов
23:13

"Вы нас обманули": в РФ официально заявили, что продолжат убивать украинцев

22:43

Маск не выключал Starlink перед ударом ВСУ по ЧФ РФ: Буданов рассказал, как все было

22:11

Штормить будет почти 10 дней: Украину накрыла сильнейшая магнитная буря

21:24

Шольц пригрозил пограничным контролем: между Польшей и ФРГ вспыхнул скандал

Реклама
20:49

Оккупанты попали в "ад": ВСУ уничтожают позиции РФ под Бахмутом

19:56

Личная армия Кадырова опасна для Кремлямнение

19:43

"РФ отчаянно будет атаковать": Арестович рассказал, сколько продлится война в Украине

19:27

Ворвется +31: в какие регионы возвращается лето, а где будут грозы

19:15

Буданов – о пролете БПЛА возле резиденции Путина: хороший маршрут на Москву

18:49

Молитва, которая творит чудеса: Сон Пресвятой Богородицы 77 защитит от всего

18:32

Собчак прокомментировала вторую беременность

18:23

Как сказать на украинском "первый блин комом": Авраменко дал ответ

18:19

Денис Казанский. Россияне в ярости из-за прилетов по СевастополюВидеоблоги

17:57

Власти призвали украинцев выехать из Крыма

17:56

Гайтана поделилась редким фото со своим мужем

Реклама
17:49

Зачем добавлять соду в вино: решение популярной проблемы найдено

17:03

Украина применяет ракеты Нептун, но есть один нюанс – Буданов

16:35

"Переживаю за жизнь свою и отца": пострадавший от побоев в ТЦК рассказал новые детали

16:27

Как хранить недозрелые помидоры: два способа "дозреть" плоды

16:12

"Вагнеровцы" вернулись на фронт: Тарнавский раскрыл подробности

15:57

Куда девать опавшие яблоки: несколько решений для вашего участка

15:19

У Байдена решили дать Украине ATACMS, ракеты поступят в ближайшее время – FT

15:08

Любовный гороскоп на неделю 25 сентября – 1 октября: Раку – встреча, Весам - новости

15:05

"Путин расстроится": Буданов анонсировал новые удары по Крымскому мосту

14:57

Что нужно сделать 25 сентября, чтобы привлечь счастье: приметы и запреты дня

14:49

Девушка потратила почти 600 000$ на уколы красоты и сделала самые большие губы Великобритании

14:46

У украинцев мозг в опасности: врач назвала мощное оружие против Альцгеймера

14:21

Россия может готовить провокации у границ Харьковщины и Сумщины – ВСУ

13:57

У вас высокий IQ, если найдете 3 хитрых отличия между корзинами редиса всего за 9 секунд

13:46

Британия и РФ полтора года ведут тайные переговоры: в Sky News выяснили детали

13:46

Катер РФ взорвали вместе с оккупантами: ВСУ потопили еще одно вражеское судноВидео

13:19

Гороскоп Таро на неделю 25 сентября – 1 октября: кому трудности, а кому прибыль

13:15

Как на украинском сказать "бегущая строка": ответ от Авраменко вас сильно удивит

12:55

Буданов рассказал, как Украине лучше использовать танки Abrams на поле боя

12:55

Зеленский жестко ответил "нейтральным посредникам": ты помогаешь Украине или РФ

Реклама
12:51

В Венгрии сплясали под дудку Путина: глава МИД передал Западу "послание" Лаврова

12:26

Отправил на аборт, распускал руки: "Валюха" из "Сватов" рассказала, как ее унижал муж

12:00

Именины 24 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

12:00

Зеленский о выборах-2024: "Общество не готово это поддерживать"Видео

11:53

Оборона РФ прорвана: украинский генерал раскрыл направление главного удара ВСУ

11:48

ФСБ проверяет "структуру Путина" на причастность к мятежу Пригожина – ISW

11:03

Математическая задача для знатоков, которая ставит в тупик: найдите правильный ответ

10:47

Гороскоп на завтра 24 сентября 2023: Козерогу - потеря денег, Овну - страсть

10:45

РФ копит ракеты: украинцам назвали сроки и цели новых массированных ударов

10:02

Днепропетровщину атаковали "Шахеды": поврежден объект критической инфраструктурыФото

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять