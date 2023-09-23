В Севастополе прогремели новые взрывы, в городе падают обломки ракет

Очевидцы слышали ракету, пролетевшую на высоте 30 метров перед взрывом.
Новые взрывы прогремели во временно оккупированном Севастополе в субботу утром, 23 сентября.
По словам местного гауляйтера Михаила Развожаева, в Севастополе якобы сработала система ПВО, а осколки упали в районе Сухарной балки.
Как сообщают местные Telegram-каналы, в Севастополе прилет был в районе Инкермана. Именно там находится нефтебаза Черноморского флота.
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Как рассказывают местные жители, очевидцы слышали ракету, пролетевшую на высоте 30 метров.
Взрыв якобы раздался в 08:32. В городе включили сигнал воздушной тревоги.
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