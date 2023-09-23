Ракеты взорвали штаб ЧФ в Севастополе: появилась неожидання версия удара

Командующий Воздушными Силами не намекал на применение ракет, предоставленных Украине западными партнерами.

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Штаб ЧФ уничтожен в Севастополе / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

Удар по штабу ЧФ в Севастополе мог быть нанесен ракетами отечественной разработки или оружием, переданным западными партнерами.

Как пишет Defence-ua, в сообщении командующего Воздушными Силами Николая Олещука в связи с ударом по штабу ЧФ нет намеков на применение ракет, предоставленных Украине западными партнерами, например, Storm Shadow и SCAL.

Отмечается, что отсутствие подобных намеков в этот раз может оказаться особенностью текущего стиля коммуникации Олещука.

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"А может оказаться и основанием для предположений о том, что возможно в распоряжении в ВСУ теперь есть "Нептун" не только в версии для наземного базирования", - говорится в материале.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов прокомментировал ситуацию после ракетного удара по штабу Черноморского флота в захваченного РФ Севастополе. Он считает, что ЧФ ждет два варианта развития событий – самоликвидация добровольная или принудительная.

Ранее в Севастополе по штабу ЧФ был нанесен ракетный удар. В штабе Черноморского флота образовалась "дырка" после ракетного удара. Подчеркивается, что взрывная волна в результате взрыва была "сумасшедшая".

Напомним, СМИ рассказали, чем и как ударили по кораблям оккупантов в Севастополе. Удар по кораблям РФ в Севастополе говорит о высокой организации спецоперации украинской стороной, пишут СМИ.

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