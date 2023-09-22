"ЧФ нарежут как салями": Данилов назвал оккупантам два варианта выхода из Крыма

Алексей Данилов назвал лучший и безопасный вариант для ЧФ и Севастополя.

https://glavred.info/ukraine/chf-narezhut-kak-salyami-danilov-nazval-okkupantam-dva-varianta-vyhoda-iz-kryma-10502863.html Ссылка скопирована

Алексей Данилов назвал два варианта для ЧФ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Скриншот

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов прокомментировал ситуацию после ракетного удара по штабу Черноморского флота в захваченного РФ Севастополе.

Он считает, что ЧФ ждет два варианта развития событий – самоликвидация добровольная или принудительная. Об этом он написал в Facebook.

"Лучший и безопасный выход для сохранения целостности имущественно-хозяйственного комплекса города Ахтиар (старое название – Севастополь) и близлежащих территорий – добровольное затопление. Славные русские военные рефлексии – уничтожение собственного флота при приближении противника – должны иметь продолжителжение во времени и традицию преемственности", - подчеркнул секретарь СНБО.

видео дня

В противном случае секретарь СНБО не исключат болезненные удары по военным объектам РФ.

"В другом варианте – ЧФ РФ будет нарезаться по принципу салями: процесс болезненный, но ВСУ наносят высокоточные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры", - добавил Данилов.

Сообщение А.Данилова / Facebook/danilov.oleksiy

Ранее были названы новые цели для ударов по россиянам в Крыму. Ситуация в Черном море остается напряженной, подчеркнула Наталья Гуменюк.

Ранее в Севастополе по штабу ЧФ был нанесен ракетный удар. В штабе Черноморского флота образовалась "дырка" после ракетного удара. Подчеркивается, что взрывная волна в результате взрыва была "сумасшедшая".

Напомним, СМИ рассказали, чем и как ударили по кораблям оккупантов в Севастополе. Удар по кораблям РФ в Севастополе говорит о высокой организации спецоперации украинской стороной, пишут СМИ.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.