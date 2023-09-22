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"Будет много интересного": названы новые цели для ударов по россиянам в Крыму

Алексей Тесля
22 сентября 2023, 15:36 обновлено 22 сентября, 15:36
Ситуация в Черном море остается напряженной, подчеркнула Наталья Гуменюк.
Российские корабли, Наталья Гуменюк
Наталья Гуменюк рассказала о ситуации в Черном море / Минобороны РФ, скрин

Глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала ситуацию в Крыму, а также в Черном море и на острове Змеином.

Она пояснила, что враг долгое время разворачивал многие пункты базирования по Крымскому полуострову, поэтому у Сил обороны еще много работы до полного уничтожения вражеских объектов. Об этом представитель Сил обороны юга Украины рассказала во время включения в эфире Ukraine Media Center.

"Продолжаем работать, сезон "бавовны" продолжается, будет еще много информативного и интересного", - подчеркнула она.

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Вместе с тем глава пресс-центра Сил обороны уточнила, что ситуация в Черном море остается напряженной.

"Враг, понимая, что в Крыму и Черном море ему не совсем спокойно, используя ту аналитику, которая уже свидетельствует о результативной работе Сил обороны на расстоянии, пытаются скрываться за гражданским судоходством - создав тот же район осмотра в Керченском проливе. Накапливая гражданские суда, за которыми и скрываются", - сказала она.

По ее словам, враг использует тактическую авиацию со сбросом управляемых авиабомб на остров Змеиный.

"Держа самолеты на расстоянии, которое недостижимо ПВО, они пытаются повредить гражданскому судоходству", - добавила Гуменюк.

Ранее в Севастополе по штабу ЧФ был нанесен ракетный удар. В штабе Черноморского флота образовалась "дырка" после ракетного удара. Подчеркивается, что взрывная волна в результате взрыва была "сумасшедшая".

Ранее сообщалось о том, что РФ срочно вывела субмарины из Севастополя. В составе ЧФ было 6 подлодок проекта "Варшавянка", которые вывели из Севастополя.

Напомним, СМИ рассказали, чем и как ударили по кораблям оккупантов в Севастополе. Удар по кораблям РФ в Севастополе говорит о высокой организации спецоперации украинской стороной, пишут СМИ.

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новости Крыма война России и Украины остров Змеиный Наталья Гуменюк
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