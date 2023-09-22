Взрывы, осколки и дым в центре Севастополя: по штабу ЧФ нанесен ракетный удар

Осколки от ракет упали у театра имени Луначарского и на проспекте Нахимова в Севастополе.

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В Севастополе ракета ударила по штабу ЧФ / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

В центре оккупированного РФ Севастополя прогремели мощные взрывы в пятницу, 22 сентября.

Удар пришёлся по штабу Черноморского флота российских оккупантов. Такую информацию озвучил местный гауляйтер Михаил Развожаев.

"По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов - не подходить и звонить в 112", — заявил "губернатор" Севастополя.

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По сообщениям местных Telegram-каналов, осколки от ракет падают у театра имени Луначарского на проспекте Нахимова в Севастополе. При этом по городу уже мчатся десятки машин скорой помощи.

Как уточняют местные Telegram-каналы, в штабе Черноморского флота образовалась "дырка" после ракетного удара.

Подчеркивается, что взрывная волна в результате взрыва была "сумасшедшая".

Также в Сети публикуют кадры разрушений здания штаба ЧФ в Севастополе после ракетного удара.

Смотрите видео - ракетный удар по штабу ЧФ:

Мощный пожар в штабе ЧФ после прилета / Скриншот

Горит штаб ЧФ в Севастополе / Скриншот

Удар нанесен по штабу ЧФ в Севастополе / Скриншот

Ранее сообщалось о том, что РФ срочно вывела субмарины из Севастополя. В составе ЧФ было 6 подлодок проекта "Варшавянка", которые вывели из Севастополя.

Напомним, СМИ рассказали, чем и как ударили по кораблям оккупантов в Севастополе. Удар по кораблям РФ в Севастополе говорит о высокой организации спецоперации украинской стороной, пишут СМИ.

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