Уничтожение БДК и подлодки оккупантов: РФ срочно вывела субмарины из Севастополя

В составе ЧФ было 6 подлодок проекта "Варшавянка", которые вывели из Севастополя.

https://glavred.info/ukraine/unichtozhenie-bdk-i-podlodki-okkupantov-rf-srochno-vyvela-submariny-iz-sevastopolya-10502323.html Ссылка скопирована

РФ убрала свои подлодки из Севастополя / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

После ракетных ударов по БДК Минск и подлодке Ростов-на-Дону российские оккупанты убрали из захваченного Севастополя все подводные лодки Черноморского флота.

На данный момент на стоянке в Южной бухте Севастополя нет ни одной подлодки страны-агрессора, сообщает местный Telegram-канал Крымский ветер.

"Единственная подлодка у причала - это захваченная украинская субмарина "Запорожье", - говорится в сообщении.

видео дня

Как уточняется в сообщении, в составе ЧФ было 6 подлодок проекта 636.3 "Варшавянка". После ракетного удара по сухому доку Севморзавода была уничтожена ПЛ Ростов-на-Дону.

Подчеркивается, что у ЧФ есть ПЛ проекта 877В Палтус, носящая имя Алроса. Но после ремонта и модернизации, по некоторых данным, она так и не введена в строй.

Добавим, что судя по опубликованным сообщениям, большая часть подлодок ЧФ перебазирована в Новороссийск, при этом они являются носителями крылатых ракет Калибр.

Все подлодки РФ выведены из Севастополя / t.me/Crimeanwind

Ранее появились новые детали уничтожения БДК Минск. БДК Минск либо опрокинулся с опор, либо его корпус преломлен, не исключают военные аналитики.

Напомним, СМИ рассказали, чем и как ударили по кораблям оккупантов в Севастополе. Удар по кораблям РФ в Севастополе говорит о высокой организации спецоперации украинской стороной, пишут СМИ.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.