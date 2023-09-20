Уничтожение БДК и подлодки оккупантов: РФ срочно вывела субмарины из Севастополя

После ракетных ударов по БДК Минск и подлодке Ростов-на-Дону российские оккупанты убрали из захваченного Севастополя все подводные лодки Черноморского флота.
На данный момент на стоянке в Южной бухте Севастополя нет ни одной подлодки страны-агрессора, сообщает местный Telegram-канал Крымский ветер.
"Единственная подлодка у причала - это захваченная украинская субмарина "Запорожье", - говорится в сообщении.
Как уточняется в сообщении, в составе ЧФ было 6 подлодок проекта 636.3 "Варшавянка". После ракетного удара по сухому доку Севморзавода была уничтожена ПЛ Ростов-на-Дону.
Подчеркивается, что у ЧФ есть ПЛ проекта 877В Палтус, носящая имя Алроса. Но после ремонта и модернизации, по некоторых данным, она так и не введена в строй.
Добавим, что судя по опубликованным сообщениям, большая часть подлодок ЧФ перебазирована в Новороссийск, при этом они являются носителями крылатых ракет Калибр.
Ранее появились новые детали уничтожения БДК Минск. БДК Минск либо опрокинулся с опор, либо его корпус преломлен, не исключают военные аналитики.
Напомним, СМИ рассказали, чем и как ударили по кораблям оккупантов в Севастополе. Удар по кораблям РФ в Севастополе говорит о высокой организации спецоперации украинской стороной, пишут СМИ.
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