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ПВО РФ "выкололи глаза": чем и как ударили по кораблям оккупантов в Севастополе

Алексей Тесля
13 сентября 2023, 16:54 обновлено 13 сентября, 17:06
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Удар по кораблям РФ в Севастополе говорит о высокой организации спецоперации украинской стороной, пишут СМИ.
БДК Минск
БДК Минск уничтожен в результате удара / Коллаж: Главред, Фото: mil.ru, t.me/Crimeanwind

Удар по военным целям российских оккупантов в оккупированном Севастополе мог быть нанесен новой украинской ракетой, заявил обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Многие допускали, что это модернизированный вариант "Р-360" противокорабельного комплекса "Нептун". Хотя секретарь СНБО Алексей Данилов говорил о новой, полностью украинской разработке. На мысе Тарханкут тоже чем-то ударили по установке С-400 и это были не Storm Shadow. Вспоминается и попадание по Чонгарскому мосту, британские ракеты хорошо себя там показали, российская ПВО их не увидела", — подчеркнул он в комментарии Фокусу.

Как Украина могла готовить удар по кораблям РФ

В свою очередь глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан пояснил, что за некоторое время до ударов по Севастополю, Силы обороны Украины проводили работу по выбиванию российских систем ПВО. В частности, он напомнил об уничтожении российской С-400 на мысе Тарханкут, а также о захвате ценного российского радара "Нева-Б" во время успешной операции по возвращению контроля над "вышками Бойко" в Черном море.

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"Военная разведка лишила ВС РФ глаз и ушей в северо-западной акватории Черного моря. Расчищается дорога в Крым. Важный результат атаки — поражение большого десантного корабля и подводного носителя ракет "Калибр". Подлодку в море достать нереально, это можно сделать во время ее нахождения в доке", — добавил Кузан.

ПВО оккупантов "задавили" ложными целями

В свою очередь "Русская служба" ВВС отмечает, что удар по кораблям РФ в Севастополе говорит о высокой организации спецоперации украинской стороной.

"Судя по результатам, включая заявленные сбитые ракеты, Украине удалось "перегрузить" противовоздушную оборону массированным ракетным пуском, и та просто не справилась с таким количеством целей", — говорится в материале.

В обоих доках Севморзавода были корабли, что говорит о его работе и востребованности российскими военными.

Чем били по подлодке и БДК оккупантов в Севастополе

В свою очередь аналитики портала Defence Express подчеркивают, что удар по подводной лодке — уникальная спецоперация, которую до этого не смогла осуществить ни одна армия за всю историю современных войн.

Подчеркивается, что Украина могла использовать крылатую ракету Storm Shadow, которая имеет боевую часть весом 450 кг и взрывается в два этапа. В результате взрыва начался пожар здания Судостроительного Севастопольского морского завода им. Серго Орджоникидзе — еще один положительный результат атаки.

В то же время аналитики указали, что если ракета попала прямо по лодке, то взорвалась внутри корпуса — и это гарантирует полное уничтожение судна. В частности, от взрыва выгорят переборки — такой корабль восстанавливать "нерентабельно" и он идет на металлолом.

Удар по оккупантам в Севастополе

Напомним, 13 сентября на Севастопольском морском заводе прогремели мощные взрывы. В Минобороны РФ признали повреждение двух кораблей. ОSINT-исследователь М.Т. Андерсон считает, что могли быть повреждены: большой десантный корабль РФ и подлодка, которая является носителем ракет "Калибр".

Напомним, ранее появились новые детали мощных взрывов в Севастополе. В ГУР подтвердили повреждение двух судов во время ночной атаки на Севастопольский морской завод.

Ранее в Сети опубликовали фото последствий ракетного удара по военным кораблям российских оккупантов в Севастополе. На фото виден БДК Минск, который стоит у одного из причалов в Севастополе. Причем на нем отчетливо видны следы от ударов.

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Севастополь подводная лодка взрыв война России и Украины Ракеты Storm Shadow
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