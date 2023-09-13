Удар по Севастополю: поврежден десантный корабль и подлодка ЧФ РФ - СМИ

Возможно, речь идет о большом десантном корабле "Ропуча" и подлодке "KILO", которая является носителем ракет "Калибр".

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В порту Севастополя мог быть поврежден носитель ракет "Калибр" / Коллаж: Главред, фото: Telegram, скриншот

Рано утром 13 сентября на Севастопольском морском заводе прогремели мощные взрывы - там строят и ремонтируют корабли Черноморского флота страны-агрессора России. В Минобороны РФ признали повреждение двух кораблей.

ОSINT-исследователь М.Т. Андерсон считает, что могли быть повреждены: большой десантный корабль "Ропуча" и подлодка "KILO", которая является носителем ракет "Калибр". Об этом он написал на своей странице в соцсети Х, ранее известной как Twitter.

По данным Андерсона, на утро 12 сентября в городском порту также находились другие ключевые суда ЧФ РФ: "Буян-М" класса "Рапучая" и "Адмирал Макаров" (класс "Григорович").

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Официальной информации о потерях оккупантов в результате атаки на Севастополь пока нет.

Фото: twitter.com/MT_Anderson

twitter.com/MT_Anderson

Тем временем российский Telegram-канал Baza пишет, что в результате атаки были повреждены два судна, находившиеся на ремонте: большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону".

В ГУР подтвердили повреждение десантного корабля и подлодки РФ

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что в оккупированном Севастополе в результате ночной атаки был поражен большой российский десантный корабль. Также повреждена подлодка РФ.

"Есть повреждение судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, в частности оборудования. Если говорить о плавсредствах, то мы можем сейчас подтвердить поражение большого десантного корабля и подлодки", - рассказали в разведке изданию РБК-Украина.

Взрывы в Севастополе 13 сентября

Ночью 13 сентября в Севастополе гремели мощные взрывы - оккупационные власти города заявили о ракетном ударе и мощном пожаре на судоремонтном заводе.

Взрывы в Севастополе прогремели около четырех часов утра. Местные жители говорят, что слышали три мощных взрыва, от которых повылетали стекла. На месте "прилета" был виден "огненный гриб". Сообщалось, что горит Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе в Корабельной бухте.

В Минобороны РФ обвинили в атаке на Севастополь Украину. Там заявили об ударе десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.

В МО РФ утверждают, что силы ПВО сбили семь крылатых ракет, а патрульный корабль "Василий Быков" уничтожил все безэкипажные катера.

По данным росСМИ, два человека погибли и 26 пострадали в результате удара по Севастополю. По имеющейся информации все погибшие и пострадавшие - сотрудники завода.

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