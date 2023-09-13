Взрыв разнес рубку, много "200-х": в Сети раскрыли детали удара по БДК Минск

В Сети опубликовали фото последствий ракетного удара по военным кораблям российских оккупантов в Севастополе.
В частности, появились кадры большого десантного корабля Минск, который находился в ремонтном доке. Фото публикует Telegram-канал Крымский ветер.
На фото виден БДК Минск, который стоит у одного из причалов в Севастополе. Причем на нем отчетливо видны следы от ударов.
В частности, практически полностью уничтожена командная рубка корабля, а также повреждены другие его конструкции.
Причем можно заметить, что над кораблем еще поднимается дым после взрывов, а в соседних зданиях выбиты окна после ракетных ударов.
При этом также опубликовано спутниковое фото с местом удара по БДК Минск в Севастополе.
В то же время по неподтвержденной информации, которая распространяется по крымским пабликам, после ночных прилетов по кораблям ЧФ много "200-х" среди членов экипажей. При этом оккупанты приказали скрыть эту информацию.
Удар по оккупантам в Севастополе
Напомним, 13 сентября на Севастопольском морском заводе прогремели мощные взрывы. В Минобороны РФ признали повреждение двух кораблей. ОSINT-исследователь М.Т. Андерсон считает, что могли быть повреждены: большой десантный корабль РФ и подлодка, которая является носителем ракет "Калибр".
Напомним, ранее появились новые детали мощных взрывов в Севастополе. В ГУР подтвердили повреждение двух судов во время ночной атаки на Севастопольский морской завод.
Ранее в ВС ВСУ поблагодарили пилотов и заинтриговали заявлением. Командующий Воздушных сил после атаки на оккупантов поблагодарил украинских пилотов за отличную боевую работу и пообещал продолжение.
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