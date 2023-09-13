Удар по заводу Севастополя: в ВС ВСУ поблагодарили пилотов и заинтриговали заявлением

Командующий Воздушных сил после атаки на оккупантов поблагодарил украинских пилотов за отличную боевую работу и пообещал продолжение.

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В Воздушных силах после удара по Севастополю поблагодарили пилотов и заинтриговали заявлением/ коллаж: Главред, фото: Telegram, УНИАН

После того, как в ночь на 13 сентября на морском заводе во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы и были повреждены российские корабли, в Воздушных силах заинтриговали заявлением.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за отличную боевую работу. Об этом он написал в Telegram.

"А пока оккупантов "штормит" и они до сих пор оправляются от ночного хлопка в Севастополе, поблагодарю пилотов Воздушных сил Вооруженных сил Украины за замечательную боевую работу!" – заявил командующий Воздушных сил. видео дня

При этом он заинтриговал словами "Дальше будет...", которые оставил в конце публикации.

Взрывы на Севастопольском морском заводе

Напомним, в Севастополе прогремели мощные взрывы на заводе, где ремонтируют корабли ЧФ РФ. Произошли взрывы и вспыхнул пожар на Севастопольском морском заводе имени Орджоникидзе в корабельной бухте. Оккупанты заявили о ракетной атаке.

При этом взрывы в Севастополе довели россиян до истерики. Сторонники "русского мира" требуют бомбить Киев и в то же время опасаются, что это обернется для них еще большими проблемами.

Позже стало известно, что в результате удара по заводу в Севастополе были повреждены десантный корабль и подводная лодка ЧФ. ОSINT-исследователь М. Т. Андерсон считает, что могли быть повреждены: большой десантный корабль "Ропуча" и подводная лодка "KILO", которая является носителем ракет "Калибр". В ГУР подтвердили эту информацию.

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