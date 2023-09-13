Массированный дроновый удар по Одесчине: 7 человек пострадали, есть разрушения

Ночью 13 сентября вооруженные силы страны-агрессора России совершили массированный дроновый удар по населенным пунктам юга Одесской области. В результате атаки пострадали семь человек. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.
Среди пострадавших - шесть водителей грузовиков и один местный житель. Все раненые госпитализированы, один из водителей находится в крайне тяжелом состоянии.
Повреждены объекты припортовой и гражданской инфраструктуры, стоянка грузового автотранспорта.
Глава Одесской ОГА Олег Кипер рассказал о состоянии пострадавших в результате российской атаки.
"Всего в результате налетов российских ударных дронов на Измаильский район пострадали 7 гражданских лиц. Шесть человек в Рени и один - в Измаиле. Двое мужчин с Рени в тяжелом состоянии, в палате интенсивной терапии. Сегодня их транспортируют в Одессу. Четверо других - в состоянии средней тяжести, продолжают лечение в Рене", - написал он в Telegram.
Пострадавшему из Измаила была оказана медицинская помощь в больнице. Сейчас мужчина уже дома.
Смотрите видео - Последствия дронового удара РФ по Одесской области 13 сентября:
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.
При процессуальном руководстве прокуроров Измаильской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Атаки дронов на Одесскую область
Ночью 6 сентября российские оккупанты в течение почти трех часов атаковали дронами-камикадзе "Шахед" Одесскую область. В результате атаки погиб человек.
В ночь на 4 сентября в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Регион был атакован российскими ударными БПЛА.
Массированная ночная атака дронов Shahed-136 была направлена по гражданской инфраструктуре Подунавья. 17 дронов были сбиты силами противовоздушной обороны.
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