Массированный дроновый удар по Одесчине: 7 человек пострадали, есть разрушения

Среди пострадавших - шесть водителей грузовиков и один местный житель. Все раненые госпитализированы, один из водителей находится в крайне тяжелом состоянии.

https://glavred.info/ukraine/massirovannyy-dronovyy-udar-po-odeschine-7-chelovek-postradali-est-razrusheniya-10500265.html Ссылка скопирована

В результате атаки дронов на Одесскую область пострадали 7 человек / Фото od.gp.gov.ua

Ночью 13 сентября вооруженные силы страны-агрессора России совершили массированный дроновый удар по населенным пунктам юга Одесской области. В результате атаки пострадали семь человек. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Среди пострадавших - шесть водителей грузовиков и один местный житель. Все раненые госпитализированы, один из водителей находится в крайне тяжелом состоянии.

Повреждены объекты припортовой и гражданской инфраструктуры, стоянка грузового автотранспорта.

видео дня

Глава Одесской ОГА Олег Кипер рассказал о состоянии пострадавших в результате российской атаки.

"Всего в результате налетов российских ударных дронов на Измаильский район пострадали 7 гражданских лиц. Шесть человек в Рени и один - в Измаиле. Двое мужчин с Рени в тяжелом состоянии, в палате интенсивной терапии. Сегодня их транспортируют в Одессу. Четверо других - в состоянии средней тяжести, продолжают лечение в Рене", - написал он в Telegram.

Пострадавшему из Измаила была оказана медицинская помощь в больнице. Сейчас мужчина уже дома.

Смотрите видео - Последствия дронового удара РФ по Одесской области 13 сентября:

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

При процессуальном руководстве прокуроров Измаильской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Атаки дронов на Одесскую область

Ночью 6 сентября российские оккупанты в течение почти трех часов атаковали дронами-камикадзе "Шахед" Одесскую область. В результате атаки погиб человек.

В ночь на 4 сентября в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Регион был атакован российскими ударными БПЛА.

Массированная ночная атака дронов Shahed-136 была направлена по гражданской инфраструктуре Подунавья. 17 дронов были сбиты силами противовоздушной обороны.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.