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Одесскую область более трех часов атаковали российские дроны: что известно

Анна Ярославская
4 сентября 2023, 06:46 обновлено 4 сентября, 06:58
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Оккупанты запустили ударные беспилотники "Shahed" из Приморско-Ахтарска. Работали силы ПВО.
Одесская область, дроный
Одесскую область атаковали дроны / Коллаж: Главред, фото: defence-ua.com, скриншот

В ночь на 4 сентября в Одесской области была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе атаки российских ударных БПЛА в Измаильском и Килийском районах, а также в Приморском.

"Группа ударных БПЛА из акватории Черного моря в направлении Измаильского района", - сообщилии в Telegram Воздушных сил.

Глава ОВА Олег Кипер предупредил о необходимости оставаться в безопасных местах и призвал не снимать работу ПВО.

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Предположительно, оккупанты запустили ударные беспилотники "Shahed" из Приморско-Ахтарска.

"Уже почти два часа враг атакует наш юг Одесской области (Измаильский район) ударными беспилотниками", - сообщил Кипер 4 часов утра.

Глава ОВА также добавил, что в регионе работает ПВО.

Около 04:30 Воздушные силы сообщили, что очередная группа ударных БпЛА в Килийском районе Одесской области движется вдоль границы с Румынией. Позже в ВС ВСУ добавили, что ударные БпЛА движутся в направлении Измаила.

Около 5 часов ПС сообщили об очередной группе БпЛА в акватории Черного моря в направлении южных районов Одесской области.

"Движутся тем же маршрутом, что и предыдущие", – говорилось в сообщении.

В 05:37 был объявлен отбой тревоги в Одесской области.

Атаки РФ на Одесскую область

3 сентября РФ ударила дронами "Шахед" по Одесской области. Захватчики атаковали инфраструктуру региона, в частности, Ренийский район, где расположены порты на Дунае.

Такая атака не зря произошла именно перед встречей российского диктатора Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. По его словам, Путин таким образом хочет создать "соответствующий информационный фон" для этой встречи.

Напомним, в ночь на воскресенье, 3 сентября, РФ ударила десятками дронов по югу Одесской области. Российские оккупационные войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Подунавья в Одесской области, в результате есть пострадавшие. Массированная дроновая атака продолжалась более 3,5 часов.

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