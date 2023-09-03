РФ ударила десятками дронов по югу Одесчины, есть раненые и "прилеты"

Массированная дроновая атака длилась более 3,5 часов.

https://glavred.info/ukraine/rf-udarila-desyatkami-dronov-po-yugu-odeschiny-est-ranenye-i-prilety-10497766.html Ссылка скопирована

РФ ударила дронами по югу Украины / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, defence-ua.com

В ночь на воскресенье, 3 сентября, российские оккупационные войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Подунавья в Одесской области, в результате есть пострадавшие.

Массированная дроновая атака длилась более 3,5 часов. Об этом идет речь в сообщении Сил обороны юга Украины в Telegram.

"22 беспилотника типа "Shahed-136" были уничтожены силами противовоздушной обороны", - уточняется в опубликованной сводке.

видео дня

В то же время подчеркивается, что в результате атаки РФ есть попадание в припортовую инфраструктуру, в результате чего возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.

"Предварительно известно о 2 пострадавших гражданских лицах. Им оказана медицинская помощь", - добавили в Силах обороны юга.

РФ нанесла удар по югу Украины / t.me/SJTF_Odes

Удары РФ по Украине

Ранее в субботу, 2 сентября, в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы. После этого в городе объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупреждали о ракетной угрозе в области. Позже глава Криворожского района Евгений Ситниченко сообщил, что в городе успешно отработала ПВО.

Напомним, в ночь на 30 августа в Одессе во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов. Российские оккупанты атаковали регион ракетами. Оккупанты запустили крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

Глава пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты экономят ракеты, чтобы зимой устроить массированные удары по Украине. РФ будет бить по энергетическим объектам, ведь они до сих пор являются приоритетными целями для нее.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.